Desvelan la "desconocida cláusula" del contrato de Isabel Pantoja con Mediaset

El conflicto de Kiko Rivera con su madre Isabel Pantoja continúa llenando de contenido horas de la parrilla de Telecinco. El pasado 27 de septiembre la cadena volvió a emitir una nueva entrega de Cantora: la herencia envenenada donde Sylvia Pantoja aportó un nuevo punto de vista a la historia que conocíamos hasta ahora de la tonadillera y su fallecido marido Paquirri. Este lunes, mientras analizaban el contenido de la entrevista y la negativa de Pantoja de hablar con su hija en La casa fuerte, Belén Esteban aportó nuevo detalles del contrato que une a la cantante con Mediaset España.

"Para ella, si quiere tener una conversación con su hija, la querrá tener en privado. Viendo como piensa, ella dirá que no quiere participar en un show. Ella debe decir: 'Me están usando, llevan tres semanas hablando de mí y ahora pretenderán que yo conteste para que mi hija cuente'", afirmó la periodista Gema López. "Llevamos un mes hablando de ella y no querrá dar ni media a esta cadena". Ante esta afirmación, Belén Esteban explotó. "Me iba a callar, pero voy a decir una cosa que a lo mejor meto la pata. Ya está bien", advirtió la colaboradora sobre la "cláusula hasta ahora desconocida" del contrato que Isabel Pantoja firmó con Mediaset España.

"En el contrato que se le hizo a Isabel Pantoja, porque los contratos hay que cumplirlos, a esta señora le queda una acción en Mediaset", aseguró, confirmando poco después que lo que le queda por cumplir es "una entrevista" que hasta ahora no se ha realizado.

En 2019 salió a la luz que Pantoja había firmado un contrato millonario con Mediaset para participar en varios programas de la productora. Por el momento, la tonadillera ha participado en Supervivientes 2019, así como de jurado en Idol Kids.

También se habló sobre la realización de su propio reality al estilo Las Campos, o hacer una entrevista en el programa Mi casa es la tuya, presentado por Bertín Osborne. También se habló sobre un posible programa especial junto a María Teresa Campos. Proyectos que hasta el día de hoy no se han realizado.