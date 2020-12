El portal taurino Eurotoro publica en su sección del corazón El Avispero una información que podría devolver a la actualidad al torero Enrique Ponce, cuya historia de amor con Ana Soria ha quedado eclipsada desde hace unos días por el "Escándalo Pantoja".

Según el digital, un medio de reconocido prestigio entre los seguidores del arte del toreo, Ponce está a punto de reconciliarse con su todavía mujer, Paloma Cuevas. Su romance con la jovencísima Ana Soria, a la que dobla la edad, habría sido algo pasajero, y ahora estaría planteándose la posibilidad de pedir perdón a Paloma, con la que este año habría celebrado 24 años de unión, y volver a casa por Navidad, como reza el famoso anuncio de turrones.

La relación con "ese torbellino de amor, joven y rubio", leemos en Eurotoro, "está un poco fría". Es verdad que últimamente no hemos visto a la pareja prodigarse en las redes sociales como venían haciendo últimamente sin ningún tipo de pudor.

Enrique Ponce dejaría de ser "Kike", y regresaría a su hogar junto a su mujer y sus dos hijas tras haber protagonizado uno de los escándalos más sonados de este 2020, cuando la revista Semana destapó que el matrimonio atravesaba una crisis y la periodista Beatriz Cortázar confirmó en Es La Mañana de Federico que tenía nombre de mujer, Ana Soria.

Rumor o no, lo cierto es que Enrique Ponce todavía no ha firmado los papeles del divorcio con Paloma Cuevas, algo que ha hecho pensar que tenían problemas con el reparto de sus bienes. Sin embargo, ahora no podemos descartar que el motivo sea otro: el maestro nunca pensó dejar a su mujer definitivamente.