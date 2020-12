Habla el primer novio de Isabel Pantoja: "A doña Ana le gustaba mucho el dinero"

La lista de enemigos y detractores de Isabel Pantoja no deja de crecer. Este lunes, María Patiño se puso al frente de un especial de Socialité en el que contaron con testimonios de personas que han pasado por la vida de la tonadillera y no se han llevado una buena impresión.

El programa de Telecinco habló con una exintegrante del Club de Fans de Isabel Pantoja dirigido por Celeste, la seguidora más conocida de la tonadillera, que confesó que durante meses aportó una gran cantidad de dinero a diversas causas que finalmente no llevaron a cabo. "Se han portado muy mal conmigo, se pidieron 18.000 euros para una bata de cola, yo hice dos aportaciones, una de 600 y otra de 800 euros. Dije que me devolvieran el dinero porque finalmente no se hizo la bata de cola. Celeste me dijo que Isabel había donado ese dinero y yo no sé dónde ha ido a parar. Me echó del club", explicó.

También hablaron con Francisco Cotes, el primer novio de Isabel cuando ella tan solo tenía 14 años. Entre otras cosas, confesó que lo suyo fue una relación completamente supervisada por doña Ana, madre de la artista, y que él no era el tipo de hombre que la madre de Pantoja quería para su hija. "Ella me dijo una vez que éramos muy jóvenes, además yo todavía tenía que hacer el servicio militar, que me fui voluntario para ver si aligeraba el tiempo, pero pensaba que era poca cosa para su hija". En todo momento muy respetuoso con la madre de la tonadillera, Francisco aseguró que a doña Ana "le gustaba mucho el dinero".

"Fui a despedirla al aeropuerto porque ella se iba a Sevilla y ahí nos dimos un beso, siempre delante de su madre. Nunca nos veíamos solos", narró sobre su primer beso con Pantoja durante la breve charla con María Patiño. "Doña Ana no creo que quisiera a un camarero para su hija", concluyó.

Aunque hace tiempo que Isabel permanece recluida en Cantora donde se mantiene alejada del mundo y de su enfrentamiento con su hijo Kiko Rivera, el programa ha recogido la versión de un repartidor que asegura que Isabel está completamente rota y vive centrada en los gatos que hay en la finca. Con ganas de ver a sus nietos pero sin hacer nada para estar cerca de ellos, doña Ana y Agustín se han convertido en las únicas personas con las que Isabel comparte su día a día.