Los Rivera amenazan a Pantoja pese a las últimas revelaciones: "Habrá que buscar al juez"

Casi una semana después de que Isabel Pantoja respondiese negativamente al requerimiento notarial presentado por el abogado de Francisco y Cayetano Rivera para que la tonadillera entregara voluntariamente los objetos personales de Paquirri a sus hijos, Joaquín Moeckel se ha presentado nuevamente en la notaría de Medina Sidonia para presentar un segundo requerimiento a la artista y ha atendido a El programa de Ana Rosa contando la última hora del enfrentamiento entre los hijos del torero y su viuda.

Recordemos que Isabel Pantoja respondió al requerimiento asegurando no recordar haber firmado el documento privado de 1987 en el que los herederos de Paquirri repartían los enseres personales del malogrado torero, y también argumentó que la firma de la herencia no había sido el 27 de septiembre de 1987 sino el 24. Pues bien, en esta ocasión Joaquín Moeckel ha corregido los "defectos de forma" del anterior requerimiento notarial y para "refrescar la memoria a la señora Pantoja" ha presentado el documento con la firma de la tonadillera en el que se especificaba que los objetos de torear de Francisco Rivera Pérez serían para sus hijos.

Molesto con los que aseguran que Fran Rivera mintió al asegurar que un juez había condenado a Pantoja a devolverles las cosas de su padre, y a los que afirman que la tonadillera no está obligada judicialmente a entregarlos porque la causa ya ha prescrito, Moeckel sostiene que "no ha cambiado en absoluto el panorama y mi cliente no ha mentido". Y es que, según el abogado ha explicado, la sentencia de la Audiencia de Madrid que él mismo filtró a los medios el pasado sábado "no tiene efecto de causa juzgada y se puede volver a plantear la acción de petición de herencia, para lo que existe un plazo de 30 años. El documento de 1987 fue pleiteado por los hermanos Rivera Ordóñez hasta 1997 y por lo tanto no ha prescrito".

El letrado ha avisado tajante a Isabel Pantoja que entregue los objetos "por las buenas" ya que sino "pongo una demanda de petición de herencia". "Si ella no lo hace por una vía de entendimiento normal será la justicia quien determinara si se cuenta desde el 87 o el 97 y si el caso ha prescrito o no. Eso lo tendrá que dilucidar un juez", según ha señalado.

Moeckel ha aconsejado a la tonadillera que ponga "sentido común para evitar el riesgo de pleitear que existe y que tras el requerimiento notarial diga pues vamos a entregarlo ya" y le ha advertido que "voy a luchar hasta el final". "Cuando una persona firma un contrato tiene que obligarse ella misma. Señora Pantoja, si usted ha firmado un documento, cúmplalo. Sino habrá que buscar al juez"

Muy claro, el abogado ha querido aclarar las dudas con respecto al recurso de la Audiencia Provincial que ganó Isabel Pantoja en el año 1997 asegurando que "Isabel Pantoja no tiene orden judicial de entregar los bienes" como se ha dicho pero "tampoco tiene una sentencia que diga que las cosas son suyas y si Francisco no ha contado todo es por desconocimiento, porque no es jurista".

Así, Moeckel ha desvelado que en 1997 Cayetano y Francisco "no siguieron adelante en su empeño judicial por recuperar las cosas de su padre porque la Audiencia Provincial les obligaba a plantear el pleito contra toda la familia, su abuelo Antonio Ordoñez, Antonio Rivera, sus tios... y pensaron, para conseguir los trajes de mi padre pues quédese usted con sus trajes". "Pero la Audiencia de Madrid no dice que los objetos sean de Pantoja, sino que tenían que demandar a todos los firmantes del documento de 1987, no solo a ella", ha añadido.

Sin embargo, ahora la cosa ha cambiado y el abogado de los hermanos Rivera Ordóñez ha avisado a Isabel Pantoja que "si no entrega los objetos por las buenas le pondremos una demanda civil. Queremos evitar demandar pero si no hay más remedio iremos al juez".