La crónica rosa de Es la mañana de Federico tuvo a Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande para comentar todos los temas de la actualidad social. Centrada en la polémica de los objetos de Paquirri guardados a buen recaudo por Isabel Pantoja y que los hijos del torero, Fran y Cayetano Rivera, llevan pidiendo durante años.

Tras descubrirse que la Justicia ya determinó en su momento lo que pertenecía y no pertenecía a Carmina Ordóñez, y que por tanto no media sentencia judicial alguna que obligue a Isabel Pantoja (algo que ha mantenido Fran Rivera durante todo este tiempo), el panorama parece cambiar e invertirse.

Tal y como aseguró Federico Jiménez Losantos en esRadio, esto anticipa una cosa: en Telecinco "tras el Pantojicidio, que mucho más no la pueden matar, viene el Rivericidio. Porque esto tiene que continuar y a los Rivera les han pillado con el carrito del helado".

A ello se une un factor importante: "Fran Rivera está en la competencia, y Eva González está en la competencia. Y ahí no se hacen prisioneros. Es cuestión de una semana que empiece el Rivericidio", dijo Jiménez Losantos en Es la mañana de Federico.

Tal y como aseguró la subdirectora del espacio, Isabel González, esto es cierto porque "no dan puntada sin hilo en Telecinco".

Otra pregunta que flota en el ambiente hace referencia, no obstante, a Isabel Pantoja, y por qué sabiendo que esto era así y que llevaba la razón, nunca se ha manifestado con pruebas al respecto. "Ella no tiene ni idea de derecho y ha estado rodeada de palmeros. No tiene formación cultural y legal y cualquiera le vende la mula ciega; son todo pataletas de diva. Pero no ha hecho una defensa inteligente de sus intereses nunca porque cree que no lo necesita", opinó Jiménez Losantos para explicar este asunto.