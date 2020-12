Solo unos días después de que Aurah Ruiz encontrase a Jesé Rodríguez siéndole infiel con Rocío Amar, la extronista se ha convertido en la nueva concursante del reality La casa fuerte en Telecinco. La canaria entro el pasado domingo en la villa para convertirse en la pareja de Tony Spina, con el que tendrá que luchar mano a mano para llegar a la final con el máximo de dinero posible en su caja fuerte.

Aurah llega al reality después de llevarse un enorme batacazo sentimental tras reconciliarse con el padre de su hijo, el futbolista Jesé Rodríguez, con el que hace apenas unos días disfrutó de una fiesta de cumpleaños inolvidable. Sin embargo horas después de la celebración, la ex gran hermana se convertía en treding topic al retransmitir en las redes sociales la forma en la que pilló a su pareja siéndole infiel y su posterior llegada a casa escoltada por la Policía.

A su entrada en el reality, Aurah narró a Jorge Javier que Jesé le había pedido perdón, algo que más tarde fue corroborado por Amor Romeira, amiga de la concursante y la persona que dio el chivatazo de la supuesta infidelidad. "Yo le dije que habían visto a Jesé con una chica llamada Rocío y al final ella fue a la villa que yo le dije, cometió allanamiento de morada y entró en la casa para descubrir el pastel. Vio a Jesé acurrucado con Rocío en un sofá y él siguió haciéndose el dormido. Rocío no quería meterse en problemas porque Aurah se volvió loca y se puso a romper el mobiliario de la casa".

Según Amor, Jesé le habría pedido disculpas y matrimonio para tener una estabilidad junto a su hijo Nyan. Sin embargo parece que la entrada de Aurah al concurso no habría gustado al jugador del PSG: "A Jesé no le hace gracia que esté ahí, y le dijo que la tele o él", aseguró. Un ultimátum que Aurah no habría aceptado, por lo que su reconciliación parece más difícil que nunca.