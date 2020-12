Enrique Ponce zanja los rumores de reconciliación con Paloma Cuevas

Apenas unas horas después de que el portal taurino Eurotoro publicara que Enrique Ponce está pensando en abandonar a Ana Soria y volver con Paloma Cuevas, el torero ha salido al paso de las voces que hablan de una posible reconciliación. Ponce está muy feliz con la joven y ha zanjado cualquier rumor publicando una foto de sus manos entrelazadas junto al cachorro que acaban de sumar a su familia.

Paloma Cuevas también ha sido tajante y confirma que quiere seguir adelante con la separación. "Mi decisión de divorciarme de Enrique es firme", confesó a la revista Hola. La empresaria aseguró que guarda un gran cariño por el padre de sus hijas, pero ni la reconciliación está en sus planes ni se le ha pasado por la cabeza.

Paloma está ahora centrada en el cuidado de su familia y en seguir adelante con nuevos proyectos empresariales, por lo que sigue esperando a que Enrique Ponce firme por fin los papeles de divorcio.

En este sentido, cobra fuerza la teoría expuesta por Paloma Barrientos en la crónica rosa de Es la mañana de Federico sobre el motivo por el que Enrique no ha firmado aún: "Paloma y Enrique se llevan muy bien. No tiene que avisar cuando va a comer a casa para estar con las niñas. Ponce y Ana Soria están felices. Respecto al divorcio, hay un problema con Hacienda. Enrique Ponce está esperando a que acabe el año fiscal. No tiene nada que ver con que haya una crisis con Ana Soria", afirmó.