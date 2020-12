La familia de 'la Veneno' demanda a David Valldeperas y arremete contra Jorge Javier Vázquez

La figura de Cristina Ortiz la Veneno ha sido noticia durante las últimas semanas gracias a la emisión de la serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi en la que narran su turbulenta vida. Una ficción que coincidió con el cuarto aniversario de la muerte de la artista, motivo por el que los medios de comunicación, entre ellos Sálvame, se lanzaron a hablar sobre su trayectoria profesional y las extrañas causas de su fallecimiento.

Los comentarios vertidos en el programa de Telecinco parece que no gustaron nada a la familia de Cristina Ortiz. Tanto es así que incluso han decidido llevarlo a tribunales. Tal y como confesó David Valldeperas, director de Sálvame y Cantora: la herencia envenenada, dos hermanas de la Veneno han puesto una denuncia en su contra: "Me ha denunciado la familia por unas historias que se contaron aquí en su día cuando murió, que nos intentaron vender las fotografías que le hicieron en el hospital y parece ser que parte de la familia se lo ha tomado fatal y me han demandado".

La madre de Cristina Ortiz y una de sus hermanas, Mari Pepa, hablaron con el espacio para confirmar su decisión: "Los disparates que se están diciendo han pasado todas las líneas rojas habidas y por haber. Sois un jardo de embusteros. Telecinco tendría que respetar más a Cristina porque ha metido muchos millones ahí", dijeron.

Además, aprovecharon para arremeter duramente contra Jorge Javier Vázquez, al que aseguran que la Veneno acogió en su casa durante la época de Aquí hay tomate. Una información que el presentador negó: "Yo entiendo el dolor de la familia, pero esa historia que cuentan se ajusta poco a la realidad. Ellos como familia tendrán una visión, pero si construimos la historia a través de falsedades...".