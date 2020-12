La victoria de Paloma Cuevas sobre Ana Soria: ¿ha mandado Enrique Ponce un mensaje de que quiere volver?

Giro inesperado en el culebrón protagonizado por Enrique Ponce, Paloma Cuevas y Ana Soria. Según publicó este martes el portal taurino Eurotoro, un medio de reconocido prestigio entre los seguidores del arte del toreo, el diestro estaría a punto de reconciliarse con su todavía mujer. Su romance con la joven almeriense habría sido algo pasajero, y ahora estaría planteándose la posibilidad de pedir perdón a Paloma, con la que este año celebraba 24 años de amor.

Una inesperada noticia que ha sido objeto de debate este miércoles durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico donde Isabel González ha detallado la reacción de los protagonistas en sus respectivas redes sociales: "Después de la publicación de la noticia Ana ha colgado varias secuencias de vídeos de su nuevo perrito y Enrique Ponce ha subido una foto estática de sus pantuflas junto a una imagen del perro". Una sorprendente reacción que ha extrañado a la subdirectora del programa matinal de esRadio: "En ningún momento han compartido una imagen juntos achuchándose. En el caso de ser cierto, la victoria sería para Paloma, que habría vencido a esa joven guapa y rubia".

Por su parte, el director del espacio, Federico Jiménez Losantos ha señalado que la "ilusión básica de Paloma" en el caso de una reconciliación será "recordarle todas las noches lo que le hizo, lo que sus hijas conocen y lo que toda España ha visto". "Enrique nunca pagará bastante en humillaciones lo que le ha hecho a Paloma (...) Se trata de un portal fiable que te dice 'vuelve con Paloma', o que él manda ese mensaje de que desea volver con Paloma", dijo al respecto. Se trata, por tanto, de una "readmisión probable" que se explica en gran parte por el entorno muy católico de Paloma, que sufrió mucho para tener a las niñas y luego perdió al hermano.

Paloma Barrientos, en cambio, tiene otra teoría sobre el motivo por el que Enrique no ha firmado aún el divorcio: "Paloma y Enrique se llevan muy bien. No tiene que avisar cuando va a comer a casa para estar con las niñas. Ponce y Ana Soria están felices. Respecto al divorcio, hay un problema con Hacienda. Enrique Ponce está esperando a que acabe el año fiscal. No tiene nada que ver con que haya una crisis con Ana Soria".