Lecturas destapa a la "nueva amiga íntima" de Isabel Pantoja

Que, como diría Alaska, en pleno siglo XXI tengamos que andar con eufemismos, es de traca. Pero es lo que hace Lecturas este miércoles en su portada, dedicada, una vez más, a Isabel Pantoja: "La nueva amiga íntima de Isabel fue quien cogió el teléfono a su hija", dice a toda página el titular de la revista, que lleva ya varias semanas vapuleando a la cantante. Fue la misma que publicó la entrevista de Kiko Rivera que desencadenó todo lo que ha venido después, y ha sido la que, hace solo siete días, volvía a dar voz a Roxana, la madre biológica de Chabelita.

Ahora Lecturas dedica su reportaje principal a hablar de "el ama de llaves de Cantora", la mujer que está ejerciendo de defensora y confidente de la cantante que, "parapetada en su finca, ha depositado toda su confianza en esta mujer". "La persona con la que la artista se desahoga y comparte sus desvelos y noches de insomnio, bañados en refrescos de cola y cartones de tabaco".

Lecturas se cubre las espaldas y evitar dar nombres, aunque son tantos los detalles que aporta sobre esta nueva "amiga íntima", que es fácil identificarla. Dice el semanario que "se trata de la hermana de un exfutbolista casado con una popular presentadora de televisión". Y añade un dato que no es difícil de encontrar buceando en internet: en 2009 fue detenida junto con su madre por robar joyas en varios locales de Cádiz. Entonces se excusó en que "pasaba apuros económicos" y fue puesta en libertad con cargos por faltas de hurto. Que se sepa, no fue encarcelada ni coincidió en la cárcel con Isabel Pantoja.

Para profanos y perdidos: su apellido es el mismo que el del autor de la famosa frase "érase un hombre a una nariz pegada…".

Francisco y Cayetano ofrecen un pacto privado a Pantoja

Dice la revista Semana que los hermanos Rivera Ordóñez han intentado llegar a un acuerdo in extremis con la cantante para que les entregue los objetos de su padre. Según la revista, el pacto dejaba a Isabel Pantoja redactar con absoluta libertad cada una de las cláusulas y dejaba en sus manos la gestión del conflicto "permitiéndole que dictara la hoja de ruta según su propia conveniencia". Además, añadía una "cláusula de confidencialidad" que, vaya casualidad, ya se ha incumplido con la publicación de esta información.

El resultado de sus gestiones ha sido negativo: dice Semana que ha rechazado este pacto privado. Lo que se pone de manifiesto en caso de ser cierto este intento de negociación paralelo, es que los hijos mayores de Paquirri reconocen que Isabel tiene pleno derecho sobre todos los enseres que dejó su difunto marido.

Los escritos que Pantoja dice no recordar

La revista ¡Hola! asegura haber tenido acceso a los documentos que confirman el trato que la propia Isabel Pantoja cerró el 24 de septiembre de 1987, ante el notario José Casado Alcalá. Deben ser los mismos que circulan por todas las redacciones y en los que aparecen detallados los bienes que legó Paquirri a sus herederos.

Según la revista, los documentos aparecen firmados por la cantante. Además, incluye una entrevista con Joaquín Moeckel, el abogado de Francisco y Cayetano Rivera, que sigue insistiendo en que Isabel tiene que entregar los bienes a los hermanos.

Jesulín y María José Campanario alquilan Ambiciones

Semana se desmarca del Pantojicidio con una exclusiva que también tiene a un torero como protagonista: Jesulín de Ubrique. Según leemos en la portada, "ha tomado una decisión desesperada: hacer rentable la finca Ambiciones abriendo sus puertas para la celebración de eventos exclusivos".

"Jesulín y María José Campanario alquilan Ambiciones", su terreno emblemático, como medida para combatir la crisis en la que nos ha sumido este Gobierno. Se ha asociado con su hermano Humberto para reconstruir las instalaciones y convertirlas en una finca para realizar eventos de lujo. De hecho ya han celebrado un par de ellos con aforo muy reducido. Su intención es poder estrenarla a mediados de 2021.

En el reportaje Semana también divaga y llega a comparar Ambiciones, con su tentadero y sus hectáreas, con los escenarios de Downton Abbey.

Ana Obregón vuelve a explicar las razones de su regreso

Sólo un par de semanas después de que Ana Obregón concediese a ¡Hola! su primera entrevista tras la muerte de su hijo Álex, la revista vuelve a situarla en portada, esta vez con motivo de su reaparición televisiva.

Ana estuvo hace unos días en Televisión Española promocionando la gala de las Campanadas de Nochevieja, que presentará junto a Anne Igartiburu. Vestida de gala por primera vez en mucho tiempo y gracias "a las fuerzas que me manda Álex", responde a ¡Hola! que todavía no ha escogido el vestido que llevará ese día: "Esta vez no habrá lentejuelas ni transparencias, pero se verán mi alma y mi corazón".

Tamara Falcó e Iñigo Onieva, inseparables

¡Hola! publica nuevas imágenes de Tamara Falcó junto a Íñigo Onieva, cuya relación se destapó la semana pasada, aunque comenzó hace ya meses. En las imágenes, volvemos a ver a la pareja relajada y acaramelada, esta vez besándose sin que medie la mascarilla. Los dos se conocían desde hace tiempo por amigos comunes.

¡Hola! también añade que Isabel Preysler ya conoce al diseñador de coches, "otra prueba que constata que Tamara va en serio con esta relación".

Semana también dedica un reportaje a la pareja, aunque desde otra perspectiva: destaca las veces que se han saltado el confinamiento y el toque de queda para verse.

Cóctel de noticias

José María Michavila se casa este verano. El exministro de justicia se ha comprometido con Alejandra Salinas, con la que sale desde 2017. Viudo desde 2013 y padre de cuatro hijos, el ahora abogado está buscando un nuevo hogar en Madrid para vivir con sus vástagos y los dos de su novia.

Las hermanas Iglesias, rescatadoras de animales en Marbella. Las hijas de Julio y Miranda siguen viviendo en España y se dedican a montar a caballo y a salvar animalitos por la zona, dice ¡Hola!

Lydia Bosch cuenta su experiencia en ¡Hola! "para despertar conciencias". La actriz, que acaba de ser diagnosticada de un carcinoma basocelular, el tipo de cáncer de piel más común, explica en la revista que sus excesos tomando el sol han provocado que ahora sufra esta enfermedad. "Afortunadamente, lo mío es algo que, al haberlo cogido a tiempo, va a quedar en una advertencia que la vida me ha dado para que tome más conciencia". En Diez Minutos vemos a la intérprete acudiendo a la clínica de cirugía reconstructiva en la que va a empezar a tratarse.

El mensaje de Lara Álvarez a todos sus ex. "Ahora quiero un amor inteligente", dice la presentadora de realities de Telecinco en la portada de Lecturas, se supone que en clara referencia a Andrés Velencoso, Dani Martín, Fernando Alonso o Sergio Ramos, algunos de sus exnovios.

Diego Simeone y Carla venden su casa por cuatro millones y medio de euros. Según Diez Minutos, la pareja quiere deshacerse del piso que compraron hace dos años en el barrio de Salamanca, en Madrid. Se trata del mismo edificio en el que viven Marta Ortega Inditex y Carlos Torretta, aunque no pueden haber coincidido mucho bajando la basura porque el futbolista y su mujer jamás han llegado a ocupar esta vivienda.

Kiko Hernández, jinete. Semana destapa la última pasión del colaborador de Sálvame: está aprendiendo a montar a caballo y recibe clases particulares en una cuadra.

Feliciano López y Sandra Gago, a punto de caramelo. La pareja dará a luz en breve a su primer hijo, al que van a llamar Darío, leemos en Semana.

España, el plató de The Crown. Los seguidores de la serie de Netflix encontrarán en Lecturas un reportaje sobre los espacios de la península en los que se han rodado algunos de los mejores momentos de la serie. El Gobierno del Reino Unido acaba de solicitar (ordenar) a los creadores del serial que incluyan un rótulo antes de cada episodio aclarando que se trata de una ficción.