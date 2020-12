"El escollo principal de Ana Soria es la hija mayor de Enrique Ponce"

La relación de Enrique Ponce y Ana Soria podría no estar atravesando su mejor momento. A las informaciones que aseguran que el diestro estaría pensando retomar su relación con Paloma Cuevas, ahora sale a la luz la supuesta mala relación entre Ana Soria y la hija mayor del matrimonio.

Así lo han contado en exclusiva este jueves durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico: "La hija mayor es el escollo principal de Ana Soria, según nos ha llegado. ¿Os acordáis que se fue a un tentadero con la pequeña y la mayor no? Enrique está teniendo problemas con ella. Y lo que nos contaban es que ayer Ana Soria, cuando se entera de esta historia, se enfada, hace a Enrique rectificar como ellos saben hacerlo, con una foto con el perro y la mano de ella en Instagram. Pero él se ha dado cuenta de que ha cometido un error bombardeando el matrimonio", ha dicho la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González.

La periodista Beatriz Cortázar aporta nueva información, pero esta vez sobre el entorno de Ana Soria y el propio Enrique. "Me han hablado y me insisten que la persona que es la que más impone allí no es Ana Soria ni Enrique, ni tan siguiera el padrino Baltasar Garzón, sino la mamá. La madre de Ana Soria. El padre, me comentan, es una persona encantadora y agradable. Muy taurino. Afable. Él estuvo casado en primeras nupcias y se casó en segundas, y tiene hijos de su primer matrimonio y Ana es del segundo. Quien tiene más personalidad y carácter es la mujer. Ana es más del carácter del padre pero tiene mucha influencia de su madre", dijo en esRadio.

Nada de esto, sin embargo, ha impedido que Paloma Cuevas haya declarado a ¡Hola! que su intención de divorciarse del torero es absolutamente firme, respondiendo así a la información de Infotoro. Y que desde la propia pareja Enrique Ponce-Ana Soria se haya respondido con su sistema habitual: con una imagen en Instagram en la que presumen de nueva mascota, un adorable perro, mientras los dos se dan la mano.