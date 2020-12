Macarena Gómez, sobre el feminismo: "Hay un discurso de odio hacia los hombres"

Macarena Gómez se convirtió este miércoles en una de las grandes protagonistas de la jornada en las redes sociales. La actriz de La que se avecina y la recientemente estrenada 30 monedas, ha realizado unas controvertidas declaraciones en las que muestra su opinión sobre el feminismo. En el programa Este es el mood, presentado por la influencer y exactriz porno Amarna Miller, en el que le preguntaron su opinión sobre si el mundo del cine y la televisión debería someterse a un "lavado de cara" para eliminar el machismo que "aún impera", Macarena aseguró que "ha sentido que hay un discurso de odio hacia los hombres".

"Si hay más hombres en la industria, escribirán sobre lo que más conocen, así que escriben más papeles para hombres, y esa es la gran tristeza", expresó la intérprete. "Esto es un proceso muy lento, yo creo que el problema es que estamos queriendo que se produzca un cambio muy radical, pero no creo que haya que imponerlo. Estoy en contra de esa imposición", dijo, para asegurar después que se está "forzando el feminismo": "Lo siento, aquí me van a criticar... me van a asesinar", bromeó.

"He tenido conversaciones con mujeres a las que les parecen tontos todos los hombres", continuó Macarena. "La mujer necesita del hombre, yo necesito a los hombres a mi alrededor, y no los infravaloro ni los construyo desde el odio". Ante la pregunta de si cree que hay un discurso de odio durante los últimos tiempos a los hombres, la actriz se mostró tajante. "Sí, yo he sentido eso".

También habló sobre la imposición del lenguaje inclusivo en el mundo del cine, algo que ella considera "una chorrada". En cuanto a su profesión Macarena Gómez aseguró que nunca había sentido machismo: "Yo nunca me he sentido cosificada en mis trabajos". "Yo soy una madre trabajadora. Yo recuerdo cuando parí, a la semana empecé a trabajar y a mí me insultaron muchas mujeres 'feministas'. Me dijeron que cómo me había ido recién parida a trabajar y dejando a mi hijo solo. Yo decía: 'Pues tiene un padre, que lo cuide él'", concluyó.