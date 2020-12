Tamara Falcó habla por primera vez de Iñigo Onieva y aclara los rumores de boda

Tamara Falcó vive uno de sus etapas más dulces tanto a nivel profesional como personal. Hace apenas dos semanas salió a la luz que la hija de Isabel Preysler ha encontrado de nuevo el amor junto al diseñador de automóviles Iñigo Onieva y, desde entonces, la pareja se ha convertido en una de las más seguidas por los paparazzis.

Aprovechando su colaboración semanal en El Hormiguero, Tamara quiso responder a algunas de las polémicas que la han perseguido en los últimos días por saltarse las restricciones de la pandemia en Madrid hasta en dos ocasiones: "Quiero pedir públicamente perdón, el martes fui a cenar a La Moraleja y cuando llegué allí nos comentaron que estábamos confinados. No me entero de todos los sitios que están cerrados. Pero está súper mal no haberme enterado de las noticias", comenzó diciendo. "Me llevo francamente bien con los fotógrafos, pero es cierto que estoy empezando una relación y es un poco agobiante el tema", dijo sobre la presencia de los paparazzis desde que se hiciese público su nuevo noviazgo.

Aunque evitó pronunciar el nombre de Iñigo Onieva, Tamara confirmó que su relación va "viento en popa", que llevan tres meses juntos y que no tiene problema en hablar sobre él. "Llevamos desde septiembre y muchos amigos me preguntan, hay un poco de estrés", dijo.

Además aprovechó para confesar que, aunque están muy bien, por el momento no hay planes de boda, tal y como se rumoreó tras saberse que Tamara ha decidido independizarse y se ha comprado un ático en la misma urbanización de su madre: "Me han empezado a poner los amigos en el chat que suenan campanas de boda para diciembre. Y yo: '¡Qué estrés!' ¡Es un poco estresante el tema!", bromeó.