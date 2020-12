Aurah Ruiz no ha tenido un comienzo de concurso fácil. La canaria llegó hace una semana a la villa de La casa fuerte después de protagonizar una sonada polémica con Jesé Rodríguez, su pareja y padre de su hijo al que habría pillado siéndola infiel con Rocío Amar. Desde su entrada en el reality, Aurah no ha dejado de pensar en lo que ha dejado en el exterior: su hijo Nyan y una debilitada relación con el deportista.

Este jueves, durante la última gala, Jesé dio un paso más allá y entró en directo por teléfono para hablar con Aurah y tranquilizarla: "La veo que está mal pero ella puedo hacerlo mucho mejor porque es una valiente", dijo a Jorge Javier Vázquez antes de conectar con su todavía pareja.

"Buenas noches, bebé. Quiero decirte algo. Si estás feliz continúa, si no estás feliz no estás obligada a estar ahí. Me encanta verte feliz pero creo que no estás feliz. Si quieres continuar tienes que ganar", dijo el futbolista dejando a Aurah en shock al escucharlo al otro lado del teléfono. "¿En serio? No me lo puedo creer, ¿eres tú? No sé qué decirte, no me lo puedo creer", expresó muy sorprendida. "He estado con bebé Nyan y está súper bien. Todo está bien", insistió Jesé.

Jorge Javier Vázquez aprovechó la ocasión para preguntar al deportista en qué punto está su relación con Aurah y si está enamorado de ella: "Por mi parte, siempre, ella entró estando conmigo, aunque lo niegue. Ella se hace la fuerte, pero déjala. ¡Imagínate!", contestó. Aurah por su parte, agradeció su llamada: "Pensé que estaba súper cabreado, con esto me sobran las dudas. Él no quería que lo relacionara con mi mundo en televisión y que haya hecho esto... (...) Lo voy a hacer bien, ¿pero tú lo vas a hacer bien?". "Siempre", aseguró él.

"Solo quiero que haga las cosas bien y que me respete. Espero tener una conversación para poder aclarar todo bien y que no deje que ninguna persona haga más daño a la familia. Él sabe muy bien a lo que me refiero", explicó Aurah antes de despedir a su novio. "Todo está bien, mi amor", se despidió Jesé.