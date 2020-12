El cantaor y compositor Pepe de Lucía acaba de lanzar su último trabajo discográfico, que lleva por título “Un Nuevo Universo”, del que dice sentirse muy satisfecho y en el que descubre sus buenos recuerdos de la niñez. “Yo mis primeros años los viví en Madrid, en el barrio de Los Austrias, hasta que decidí trasladarme a Sevilla. Estoy muy contento con el trabajo que he venido haciendo durante toda mi vida, canto y compongo desde los 19 años y me ha dado la misma satisfacción, tanto lo que yo he interpretado como los temas que han cantado otros, como el propio Camarón. Sueño de Amor, mas conocido como Al Alba, la propia Lola Flores, dijo era el tema más bonito que había oído en su vida", explicó.

Repasando su trayectoria, Pepe de Lucía explicó que tiene "más de 300 temas, y gente a mi alrededor que los ha interpretado como Remedios Amaya, María Jiménez, y muchos más. Siempre me he sabido rodear de muy buena gente". La canción “Como el Agua”, que interpretó tantas veces Camarón, también es obra suya.

Pepe, ganador de dos premios Grammy, siempre tiene presente a su hermano, el tristemente desaparecido Paco de Lucía, con quien tantos años trabajó desde que eran unos niños. “Entre Veinte Aguas” es un homenaje a mi hermano, en el que se unieron para recordar el famoso tema “Entre Dos aguas” una serie de artistas españoles como Alejandro Sanz, José Mercé, Josemi Carmona, entre otros, como también internacionales como Chucho Valdés y tantos otros. Me hizo mucha ilusión el Premio Nacional Don Antonio Chacón, en Jerez de la Frontera". Así me lo contó durante a lo largo de nuestra conversación.

Alejandro Sanz es una persona con la se siente muy unido. “Tenemos una conexión muy sana, directa y buena. Él ha sido el culpable de hacer este disco, lo ha producido ejecutivamente. Hay una magnifica amistad, más que eso, una hermandad”. Así lo describió.

La pandemia Pepe de Lucia la ha pasado confinado, como es lógico. “Cruzando los dedos y procurando estar en casa el mayor tiempo posible, y prácticamente no saliendo a la calle. Según el doctor Cavadas, tenemos virus para largo".

Al preguntarle por su nieto, el hijo de Malú y Albert Rivera. comentó que está encantado. “Le veo poco al vivir en Madrid. Hacemos videollamadas e intento verle cuando nos dejan. De Albert Rivera no voy a hablar, porque creo que no es el momento, en temas familiares y personales no voy a entrar”.