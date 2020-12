La ironía de Rafael Amargo, en libertad provisional: "Yo no era, era otro"

Rafael Amargo y los demás detenidos han quedado en libertad y salido de los Juzgados de Plaza de Castilla tras ser detenidos por tráfico de drogas y organización criminal. El productor del artista llegó a su domicilio con el rostro completamente tapado y asegurando que no quería contestar a ninguna pregunta sobre el tema después de que el fiscal pidiese prisión provisional comunicada sin fianza.

El bailaor flamenco Rafael Amargo llegó a casa de sus padres y confesó a las cámaras que estaba "en libertad absoluta, tengo que dejar el pasaporte por si me voy del país". En cuanto a los supuestos problemas con las drogas, ha dicho en tono irónico: "Yo no era, era otro".

La novia de Rafael Amargo salió del juzgado confesando que estaba más tranquila: "Sí, ha sido todo un malentendido, gracias. Ahora seguiremos con la función". En cuanto a cómo se encontraba su pareja, explicaba que "está muy bien, pero ha sido muy duro, y más por algo que era injusto".

El productor del artista dijo que había "sido todo un error, vayan al teatro". "Id al teatro que es lo que tenéis que hacer, y hasta que no se demuestren las cosas los demás somos inocentes, no hay que perseguir a la gente así. No voy a entrar".

En cuanto a por qué iba con un pañuelo tapándose todo el rostro, ha explicado que lo hace para proteger su "intimidad, lo mismo que tú tienes derecho a preguntarme. Por favor, id al teatro". Con cierto tono humorístico nos ha confesado que su estancia en los calabozos ha sido "maravillosa".

El apoyo de su equipo

Tras la cancelación de Yerma, espectáculo que Rafael Amargo iba a estrenar ayer, 2 de diciembre, en el Teatro de la Latina, la desolación se extendió rápidamente entre el numeroso elenco que forma la compañía, entre los que encontramos nombres tan conocidos como Pablo Durán, Sara Vega o Blanca Romero.

Así, tras la cancelación del estreno de Yerma Pablo Durán —exmarido de Lolita Flores— afirmaba: "Todo el respeto a las autoridades, pero yo apoyo a Rafa, como persona, como familia, le doy mi apoyo máximo como padrino de mi hijo que es, espero que venga, que todo esto se aclare y que podamos continuar. Rafael necesita el beneficio de la duda también".

El actor argentino confirma, además, que el elenco de Yerma le apoya: "Aquí estamos todos" y confiesa que, aunque fuese declarado culpable de los delitos de los que se le acusa, "seguiría siendo Rafael Amargo y yo seguiría apoyándole, a las personas no se les deja cuando están en el fondo. La gente comete errores y necesita también esa oportunidad, necesita tener amigos, familia como la tiene que tener, gente que trabaje con él, ¿qué pasa? ¿Que ahora nos olvidamos? ¿Este señor no existe? Si el caso fuera ese, que es culpable, que no lo sabemos, en ese caso también tendría, por lo menos en mí, un amigo".