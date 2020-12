Los escándalos sexuales de Jesé Rodríguez acaban con su futuro

Duro mazazo el que ha recibido el futbolista Jesé Rodríguez después de que este jueves entrase en directo en La casa fuerte para declarar su amor a Aurah Ruiz. Sin entrar en detalles sobre la polémica que protagonizaron días antes, cuando la extronista pilló a su pareja siéndole infiel con una amiga. Jesé dejó claro que está enamorado de ella y que la va a esperar hasta que salga del reality. Un paso sin precedentes que dejó a Aurah en shock y que tal y como desveló este viernes Deportes cuatro, ha tenido graves consecuencias.

Según confirman, el PSG ha roto su contrato con el futbolista y el motivo no sería otro que los escándalos que ha protagonizado en los últimos meses. El canario llegó al conjunto parisino en 2016 procedente del Real Madrid a cambio de 25 millones de euros. Sin embargo, su nulo rendimiento y sus escándalos extradeportivos han llevado al entrenador Thomas Tuchel a apartarlo del equipo por completo a pesar de que terminaba el contrato en junio.

Durante los últimos años hemos sido testigos de la cruenta guerra judicial y mediática que ha protagonizado la pareja debido a desavenencias con el hijo que tienen en común. La expareja no solo se ha intercambiado durísimas palabras en entrevistas y declaraciones, sino que se han visto las caras en los juzgados en más de una ocasión.

Su último escándalo sexual

El tema de las infidelidades siempre ha estado muy presente en la relación entre Jesé y Aurah Rodríguez. El último capítulo tuvo lugar hace unos días cuando la pareja volvió a protagonizar una sonada ruptura después de que la extronista pillase a su pareja siéndole infiel con otra concursante de Mujeres y hombres y viceversa.

Para sorpresa de todos, en el mes de agosto Aurah y Jesé decidieron darse una nueva oportunidad y hasta hace unos días era habitual verlos juntos en las redes sociales compartiendo divertidos momentos junto a su pequeño. Una felicidad que duró poco a la pareja. Hace dos semanas tuvo lugar un desagradable episodio en el que tuvo que intervenir la Policía.

Todo dio comienzo cuando llegó a los oídos de la canaria que su pareja le estaba siendo infiel con otra mujer y decidió ir en su búsqueda para corroborarlo. La persona que se puso en contacto con Aurah para darle el chivatazo fue Amor Romeira, amiga de la extronista, que también ha dado su versión de los hechos en las redes sociales: "Anoche se lió pardísima entre Aurah y Jesé. Ella, gracias a mí, descubrió que le estaba siendo infiel". Según narra la televisiva, después de la celebración del cumpleaños de Aurah, el deportista tuvo tiempo "para ver a otras chicas. Yo me enteré y le informé. Ella brotó y fue en busca de los datos que yo le dí. Hasta la Policía tuvo que intervenir". Una versión de los hechos que encaja a la perfección con las imágenes compartidas por las propia Aurah en Instagram en las que se la ve junto a Jesé y su tarta de cumpleaños.

Aunque no se han dado detalles sobre lo acontecido, la Policía tuvo que trasladarse hasta el lugar en el que Jesé estaría cometiendo la supuesta infidelidad y escoltar a Aurah hasta su casa.

"La quiero, siempre"

Este jueves, durante la última gala de La casa fuerte, Jesé dio un paso más allá y entró en directo por teléfono para hablar con Aurah y tranquilizarla: "La veo que está mal pero ella puedo hacerlo mucho mejor porque es una valiente", dijo a Jorge Javier Vázquez antes de conectar con su todavía pareja.

"Buenas noches, bebé. Quiero decirte algo. Si estás feliz continúa, si no estás feliz no estás obligada a estar ahí. Me encanta verte feliz pero creo que no estás feliz. Si quieres continuar tienes que ganar", dijo el futbolista dejando a Aurah en shock al escucharlo al otro lado del teléfono. "¿En serio? No me lo puedo creer, ¿eres tú? No sé qué decirte, no me lo puedo creer", expresó muy sorprendida. "He estado con bebé Nyan y está súper bien. Todo está bien", insistió Jesé.

Jorge Javier Vázquez aprovechó la ocasión para preguntar al deportista en qué punto está su relación con Aurah y si está enamorado de ella: "Por mi parte, siempre, ella entró estando conmigo, aunque lo niegue. Ella se hace la fuerte, pero déjala. ¡Imagínate!", contestó. Aurah por su parte, agradeció su llamada: "Pensé que estaba súper cabreado, con esto me sobran las dudas. Él no quería que lo relacionara con mi mundo en televisión y que haya hecho esto... (...) Lo voy a hacer bien, ¿pero tú lo vas a hacer bien?". "Siempre", aseguró él.

"Solo quiero que haga las cosas bien y que me respete. Espero tener una conversación para poder aclarar todo bien y que no deje que ninguna persona haga más daño a la familia. Él sabe muy bien a lo que me refiero", explicó Aurah antes de despedir a su novio. "Todo está bien, mi amor", se despidió Jesé.