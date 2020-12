Aurah Ruiz, inflexible con Jesé pese a la llamada que acabó con su contrato

Aurah Ruiz ingresó en La casa fuerte tras una sonada discusión y ruptura con Jesé Rodríguez, a quien "pilló" con las manos en la masa con otra mujer.

Lo último en este drama casi televisado fue la llamada del futbolista a la canaria el pasado jueves, declarándole su amor en antena en un gesto poco habitual. Un gesto que podría incluso haberle traído consecuencias laborales a Jesé, que acaba de resolver su contrato con el PSG meses antes de su final este mismo fin de semana.

Este domingo la joven se manifestó feliz por la llamada, pero por otro todavía se ve incapaz de reaccionar. "Me merezco un perdón y no me lo dio. Tenemos que hablar muchas cosas fuera", advirtió Aurah Ruiz.

"Estamos juntos y tenemos que aclarar muchas cosas. Fui mamá con él, hemos superado o dejado atrás muchas cosas, él no ha hecho muchas cosas bien", dijo ante la insistencia de Tony Spina o Jorge Javier Vázquez sobre si era pertinente el perdón.

"Es una persona que puede hacerme mucho daño y muy feliz a la vez. Confío en lo que sienta por mí, el corazón tira más que la razón", dijo anunciando su decisión: "No hacen daño si no se les deja entrar".

De Rocío Amar, la mujer con la que Jesé fue descubierto, no quiere saber nada. La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa prefiere no hablar de esa persona que fue su amiga: "Está exprimiendo hasta el último minuto", dijo dando a entender cuáles son sus pensamientos.