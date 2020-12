Rafael Amargo está siendo desde hace unos días centro de atención mediático, a raíz de su detención por presunto delito de tráfico de drogas y organización criminal. Como es sabido el bailaor estuvo detenido un par días, y después de prestar declaración, fue puesto en libertad con cargos, y retirada del pasaporte. Debido a estos hechos su estreno de la obra Yerma, en el madrileño teatro de La Latina, tuvo que posponerse unos días, y solo una vez en libertad Amargo pudo subirse al escenario después de comparecer ante los medios de comunicación. Ante ellos negó los cargos que se le imputaban, a pesar de haber encontrado la policía una gran cantidad de estupefacientes en su domicilio.

Por este motivo, me puse al habla con la actriz Rosa Valenty, con la que estuvo a punto de estrenar una obra de teatro bajo el título Un chico de revista, en la que Amargo iba haber sido el protagonista. “La experiencia que yo tuve con Rafael fue impecable, a mí me parece un gran profesional y durante el tiempo en que estuvimos ensayando la obra nunca le vi estar bajo los efectos de haber consumido nada raro. Tuvimos una gran sesión de fotos, antes del estreno, y con la compañía nunca hubo ningún problema, la relación que tuve con su padre fue buenísima. Sentí mucho que unos días antes del estreno hubo un problema con la dirección, y se decidió que Rafael no estrenase la obra, y en su lugar lo hizo Edu Morlans.” Así lo contó.

El periodista Carlos Pérez Gimeno y Rosa Valenty | Archivo

La vedette no sale de su asombro con todo lo que está sucediendo en torno al artista. “Muchas veces las malas compañías te pueden jugar malas pasadas, no sé las razones de todo lo que está pasando. Lo único que puedo decir, es que lo siento mucho. No he hablado con Rafael, pero me puedo imaginar cómo se siente. Todo lo que está sucediendo es muy desagradable, y espero que todo se pueda aclarar”.