Himar González vuelve a caminar en el hospital: "Ya he podido levantarme de la cama"

Un selfie de la presentadora del tiempo de Antena 3, Himar González, hizo cundir la preocupación entre los espectadores en redes sociales. La meteoróloga aparecía en el hospital asegurando que tenía duras semanas de recuperación por delante, y que no se trataba de Covid-19.

Himar González sigue días después ingresada, y para actualizar la situación tras la gran expectación generada ha vuelto a comunicarse a través de Instagram.

La presentadora del tiempo de Matías Prats y Mónica Carrillo sacaba una imagen reflejada de sí misma asegurando que después de mucho tiempo había podido levantarse y dar unos tímidos pasos por las instalaciones.

"No es la foto del año... pero para mí tiene un significado especial porque va dedicada a vosotros. Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis zapas, y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de cariño, ánimos, positividad, fortaleza…", escribió Himar en Instagram.

Pese a todo y matizar que no era coronavirus, Himar no ha desvelado el motivo de su largo ingreso hospitalario. Lo importante es agradecer a sus seguidores el apoyo recibido tras su preocupante nueva publicación.

"Os iba leyendo poco a poco, a sorbos, dosificando mis fuerzas y vuestras calurosas palabras. Me emocionaba con vuestros abrazos envueltos en tiernas y elocuentes expresiones. Poesía para mi alma. Y para mi cuerpo. Gracias por hacerme sentir tan acompañada en cada momento. Nunca imaginé tantísimo cariño. Un millón de gracias. Sois Oro. Y yo, muy afortunada".