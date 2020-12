Karelys Rodríguez reaparece en la revista Lecturas para insistir en el desplante de Cayetano Rivera, con quien asegura haber mantenido algo más que una amistad tras haber sido cazados con imágenes que ella misma facilitó tomar al paparazzi.

El torero ha logrado superar la comprensible crisis con su mujer, Eva González, pero Karelys renuncia a desaparecer de los medios españoles. Ahora, asegura en la revista que el torero cortó con ella de improviso, sin ninguna justificación.

"Me llamó él", lamenta, subrayando que "No ha habido una discusión final, ha sido cortar y se acabó. Fue en Navidad, muy cortante porque no sabía si él me podía escribir si estaba con su mujer".

"Me gustaría que viniera y hablara conmigo de todo lo que ha pasado. ¡Que tenga el valor!", reclama Karelys a Cayetano, sin importarle el matrimonio del torero. "Cuando terminas con una persona, necesitas esa conversación final, de recriminarte, de "me molestó esto".

Un año después del escándalo y del descubrimiento de la posible deslealtad de Cayetano, Karelys sigue enfadada con él. "¡Eso es lo que me ha enfadado a mí, lo tenía que haber hecho!", dice sobre lo que cataloga de ruptura.