Mar Saura está espléndida y parece que el tiempo pasa de puntillas por la actriz. Hace unos días, en el transcurso de un almuerzo que presentó a un grupo muy reducido de amigos periodistas, contó que por fin ha podido realizar uno de los proyectos que tenia en cartera: lanzar al mercado su línea de cosmética Ocean by Mar Saura.

“Estoy muy feliz, porque detrás de todo hay mucho trabajo, he tardado dos años para que al final vea la luz. Ha sido una necesidad personal, porque mi piel no es muy buena y cualquier cosa no sienta me sienta bien. Esa fue la razón fundamental por lo que me decidí a buscar algo que me funcione. Yo quería una crema de autor, no es solo un producto para la mujer sino que también va dirigida al hombre. Respecto al precio, puedo decirte que es un lujo asequible, cuesta 208 euros el set, y también puedes comprarte los productos por separado. Para cuidarte la piel es necesario encontrar el producto adecuado, y estos lo son". Así lo explicó.

Su carrera como actriz sigue adelante, a pesar de los malos tiempos que corren por el dichoso Covid. “Iba a estrenar una película en México que lleva por título Un Retrato de Familia, pero se ha paralizado de momento”.

A Mar Saura le va muy bien en el país azteca porque, aparte de la interpretación, también es imagen de una empresa muy importante de seguros. "Estoy muy contenta, aunque pienso que, en España soy más querida. Pero trabajo mucho allí, el reconocimiento en España es anterior”, confesó.

Aparte de interpretar, también tiene una extensa experiencia como presentadora de televisión y durante varios años retransmitió las campanadas del fin de año, al igual que Ana Obregón. “Tengo relación con ella, con todo lo que le ha pasado hemos estado en contacto”.

La actriz lleva casada 20 años con el empresario Javier Revuelta, y son padres de dos hijos de 15 y 7 años. “Estamos muy bien, no se puede pedir más”.