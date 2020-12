Nuevo varapalo sentimental para Marta López: "Me ha reventado"

Es posible que Marta López sea una de las personas que más ganas tiene de que se acabe este fatídico 2020. Cuando parecía que todo volvía a la normalidad y sonreía de la mano de Efrén Reyero, la colaboradora de Telecinco se enteró en La casa fuerte de que su novio quería romper. "Creo que ella ya lo sabe", se limitó a decir él ante la audiencia el pasado jueves tras confirmarse su incorporación al reality.

La reacción de Marta no se hizo esperar y, tras enterarse por televisión de que Efrén quería dejarla, confesó en Ya es mediodía que está muy dolida. "A mí me ha reventado verlo, no estaba preparada", reconoció a punto de llorar. La colaboradora desveló que "hace poco menos de dos semanas", Efrén y ella habían "tenido una conversación seria", pero no le dio impresión de que se tratara de un punto final. "Pensaba que se podía solucionar y lo que encuentro es esto", declaró muy dolida y tan sorprendida como el resto de la ruptura.

Marta, que ha vuelto a ver cómo la humillan en televisión, decidió encajar el golpe con entereza y aclaró que no quiere empezar una guerra de reproches contra Efrén, un hombre que "quiero creer que a mí sí me ha querido, pero que quizás al final no ha sido lo que tenía que ser". Y zanjó la polémica afirmando: "Yo tengo sentimientos hacia él. Lo respeto, no voy a juzgar a nadie, le tengo mucho cariño y mucho respeto a una amistad de 12 años. Quiero que sea feliz. Creo que es un chico que ha estado en la tele antes de estar conmigo y si él ha decidido que acabe aquí, pues lo respeto", sentenció.