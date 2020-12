Las declaraciones de los vecinos de Riverita asegurando que su familia no se ha ocupado de él hasta que ha ocupado titulares debido a la polémica de Isabel Pantoja ha enfurecido a su hermana, Teresa Rivera.

"Mi hermano no está abandonado", ha clamado en Socialité y a María Patiño, abriendo de paso la caja de los truenos contra el entorno de Riverita. "Somos una piña, que digan que está abandonado es de personas inhumanas, que no me vengan contando historias que no existen", dijo dándose por aludida.

"Estamos a su lado mi hermano Antonio, mi hijo Antonio y yo, y mi sobrina y mi prima Loli", dijo Teresa desmintiendo a los vecinos. "Tengo a mi marido que está mal y no puedo dividirme", lamentó, desvelando de paso que no ha recibido llamada alguna de Kiko Rivera en estos días. "Yo nunca lo voy a llamar porque la verdad nunca lo he hecho", dijo.

Los vecinos, sin embargo, insisten en que todo es postrero y teatro: "Se murió Paquirri y aquí no apareció más nadie", señalando directamente a una familia despreocupada del hermano del torero.

Todo ello hasta la ya famosa visita de los Rivera, Fran y Cayetano, junto a Kiko Rivera. Una visita que escenificó una nueva alianza familiar, la de los tres hermanos, y la ruptura hasta ahora definitiva con Isabel Pantoja, que habría guardado los enseres del torero para alejarlos de sus hijos.

Los vecinos dicen que desde esta visita incluso se ha remozado la fachada del edificio, ahora que hay cámaras y visitas. Pero hasta ese momento, nada de nada. "Se ha lavado las manos con su familia, jamás ha venido", dijeron a Telecinco varios vecinos.

Unas declaraciones que en todo caso también afectan a los propios Fran, Cayetano y Kiko, que nunca aparecieron por casa de Riverita hasta que les interesó.