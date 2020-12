¿Qué pasó la noche en la que supuestamente Isa P. y Efrén se liaron? Porque, en efecto, algo ocurrió. En Ya es mediodía han dado tantos datos concretos que las negaciones de Chabelita empiezan a perder su sentido: fue el 26 de abril de 2019 en una discoteca de Madrid… y ambos llegaron a pasar la noche juntos.

Entonces, Chabelita estaba con Asraf, ahora su prometido. Ella se estrenaba como colaboradora en El Programa de AR en Madrid y el modelo pisaba el plató de Cazamariposas para hacer lo mismo. Ambos estaban, por tanto, separados.

"Hay imágenes bastante gráficas y testimonio de que pasaron la noche juntos", se dijo en Ya es mediodía. Isabel Rábago no mostró las fotografías pero sí profundizó en esas imágenes que empiezan a circular por los teléfonos móviles de los colaboradores y que muestran a la pareja "en un sofá en la sala de la discoteca, Efrén tumbado y Chabelita encima con el joven agarrándole la zona de los pechos mientras ella sonríe y él la besa en el cuello".

María Jesús Ruiz añadió que lo vio en directo y subió la apuesta, asegurando que pasaron más cosas. Kiko Jiménez estaba en algunas imágenes, formando un trío de lo más particular, en el baño de la discoteca. Según Carolina Sobe, Isa le daría más tarde calabazas a Efrén y se quedaría sola con Kiko Jiménez, pareja de Sofía Suescun.

No por casualidad, estos datos se saben cuando Efrén ha ingresado en La casa fuerte para hacer que Asraf acabe de morir de celos mientras Isa se hace la loca. El asunto, no obstante, tiene visos de seguir coleando y va a forzar el enfrentamiento. Efrén reconoce que hubo cosas, Isa que no. Y el futuro marido de la hija de Pantoja arremete contra ella.