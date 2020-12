'Lecturas' insiste con la ambigüedad sexual de Isabel Pantoja: según Dulce, quería que envejecieran juntas

Enésima semana consecutiva en la que Lecturas dispara contra Isabel Pantoja y su orientación sexual. Si la semana pasada sugería que tiene "nueva amiga", ésta lleva a portada a Dulce Delapiedra, con un titular que pretende ser tendencioso, pero que se desinfla cuando después te lees las cinco páginas de la entrevista. Mucho "la que fuera mujer de confianza" o "la sombra de Isabel", pero en ningún momento se dice, ni siquiera se sugiere, que mantuvieran una relación amorosa.

"Isabel Pantoja me dijo que quería envejecer conmigo", dice Dulce en la portada, bajo el epígrafe "Amor, celos y avaricia" en Cantora. Después, en el interior, lo completa con la frase "Isabel me dijo que me guardaba un piso pero lo vendió". Es decir, las dos pruebas más grandes del amor marital: llegar a la tercera edad acompañado de la persona que amas, y que encima te ponga una casa a tu nombre. "Sus manos y sus pies era yo. Quería que fuera para toda la vida". Luego vendió la casa a otro.

Después, Dulce se dedica a criticar a la familia Pantoja, actividad en la que es especialista desde hace ya varios años. De Kiko dice que si no se había encontrado antes los objetos de su padre en Cantora es "porque no se ha interesado nunca por nada". "Le sobraba el dinero, ¡me decía que se limpiaba el culo con billetes de 500 euros!". De Fran Rivera cuenta que se llevó a varios periodistas a la casa de Isabel para reclamar los objetos y que está utilizando a su hermano. Y de Agustín, revela que Paquirri se refería a él como "Sinatra".

Pero a quien realmente quiere atacar dulce es a Isabel, de quien dice que está obsesionada por el dinero y rodeada de palmeros que, a diferencia de ella, sólo le dicen lo que quiere oír. Y por supuesto, defiende a su niña. Dulce explica que lo vivido por Chabelita en esa casa es digno de una película de orfanato siniestro.

Kiko e Isabel cambian de abogados

Según Semana, "Comienza la guerra judicial" de Kiko Rivera e Isabel Pantoja. La revista recoge la información que han dado ya otros medios estos últimos días y según la cual ambos han contratado nuevos abogados.

Kiko se ha decantado por el despacho de Setién y Villamor, expertos en derecho de familia, herencias y sucesiones. Ya han anunciado vía comunicado que "tomarán todas las medidas judiciales y extrajudiciales necesarias para depurar responsabilidades de las personas que intervinieron en la partición hereditaria del señor Rivera (Paquirrín)".

Isabel Pantoja por su parte habría depositado su confianza en Francisco Baena Bocanegra, uno de los letrados más conocidos de Sevilla. Por sus manos han pasado desde personajes tan mediáticos como María José Campanario (Caso Karlos) o Baltasar Garzón, hasta otros oscuros como el psiquiatra de la jet, al que varias mujeres, entre ellas Matilde Solís, acusaron de abusos sexuales.

Semana insiste en la hipótesis del acuerdo: madre e hijo podrían verse las caras en Cantora en las próximas horas ante un mediador aceptado por ambas partes.

Paloma Cuevas, tajante sobre el divorcio

¡Hola! utiliza una foto de archivo de Paloma Cuevas para ilustrar su portada de este miércoles. La elección es muy navideña: a falta del tradicional posado de Porcelanosa por estas fechas, han escogido una imagen en la que aparece vestida de fiesta y con dos copas de champán en la mano. Eso sí, vacías y boca abajo.

Las declaraciones de Paloma tampoco son nuevas. Se trata de su respuesta a la filtración de Eurotoro, el prestigioso portal taurino, sugiriendo que Enrique Ponce se había cansado de su conquista rubia y estaría planteándose volver a casa por Navidad.

Sólo unas horas después, Paloma negó la información: "Mi decisión de divorciarme de Enrique es firme", dijo. Ella. Su decisión. Eurotoro daba, supuestamente, la versión de él.

La revista intenta apuntalar lo que dicen la media docena de periodistas que hablan de forma periódica con Paloma: que "su relación es cordial y cercana", que el proceso de divorcio sigue en curso "a la espera de que el torero firme los papeles" y que "Enrique será siempre el padre de sus hijas, siempre serán familia".

Sin embargo, ¡Hola! no niega que Ponce y Ana Soria puedan haber atravesado "su primera crisis", algo que, viniendo de la revista de cabecera de Paloma, cobra especial importancia: dice la publicación que "es cierto que, en las últimas semanas, se han prodigado menos en las redes sociales y que ella ha borrado de su cuenta un vídeo con todos sus recuerdos románticos del verano".

Ponce y Ana Soria de nuevo juntos

¡Hola!, la revista que ha publicado los mejores y peores momentos de la vida de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, tiene en exclusiva las primeras imágenes del torero tras haber sido operado de una hernia hace unas semanas.

En ellas vemos a Enrique caminando por la calle junto a su novia, Ana Soria, mientras los dos llevan a su cachorro a una clínica veterinaria. Y sí hay contacto físico: el diestro pasa su brazo por la espalda de la joven. Horas después, Ana felicitaba a Enrique a través de las redes sociales por su 49 cumpleaños.

Las imágenes confirman que siguen juntos, pero en el texto ¡Hola! recuerda que esta semana han sonado con fuerza los rumores de crisis de la pareja. Después de que el portal taurino Eurotoro sugiriese que Ponce estaría replanteándose su vida y su vuelta a los brazos de Paloma, ¡Hola! recuerda que "ahora comparte con su novia una responsabilidad", su perro. Se intuye cierta ironía.

Ana María Aldón y Ortega Cano, en crisis

Según Diez Minutos, el matrimonio está atravesando "su peor crisis". Un bache tanto económico como sentimental que ha llevado a la pareja a distanciarse incluso físicamente: Ana María se ha instalado en Cádiz con su madre, a la que han operado recientemente de un ojo, mientras que el diestro permanece en Madrid con su hijo.

Apunta el semanario que "Aldón está dolida porque su marido le corta las alas de un futuro laboral que pasa por la televisión". Ella acaba de estrenarse como colaboradora en el programa Viva la Vida de Telecinco, pero al parecer el torero estaba en contra de esta decisión. Además tienen "cuentas separadas" y ella acaba de perder el juicio contra el diseñador de su vestido de novia, por lo que tendrá que abonarle casi 5.000 euros de sus ahorros.

Mar Flores y Elías Sacal, de nuevo juntos

La pareja más inestable de todos los tiempos vuelve a las andadas. Mar Flores y Elías Sacal están juntos de nuevo, al menos durante las vacaciones que acaban de disfrutar en el Caribe. ¡Hola! muestra media docena de fotografías de la modelo reconvertida en actriz reconvertida en empresaria luciendo una figura espectacular mientras disfruta de las bondades de la paradisíaca y exclusiva isla de San Bartolomé.

La última vez que vimos a Mar junto al empresario mexicano fue, recuerda ¡Hola!, hace cuatro meses en la Costa Azul. La revista no aclara si durante este tiempo han roto o se han reconciliado otra media docena de veces.

Cóctel de noticias

Sandra Gago y Feliciano López, en la recta final de su embarazo. La pareja ha viajado a Marbella, se supone que por motivos profesionales, y ha sido fotografiada por ¡Hola! paseando por la playa.

Jaydy Michel se muda a Madrid. La modelo y ex de Alejandro Sanz enseña en ¡Hola! su nueva casa, decorada por El Corte Inglés. La mexicana celebra estos días su décimo aniversario de boda con el futbolista Rafa Márquez.

Lara Álvarez vuelve con Román Mosteiro. Según Semana, la presentadora está viviendo con el empresario hostelero, con el que ya ha salido y se ha reconciliado en varias ocasiones.