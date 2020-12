María Jesús Ruiz pierde la custodia de su hija

María Jesús Ruiz ha perdido el juicio por la guardia y custodia de su hija pequeña, fruto de su relación con el empresario Julio Ruz, tal y como ella misma confirmó en el programa Mujeres, hombres y viceversa. La niña, de tres años y medio, siempre ha vivido con su madre y con su hermana Alba, pero según la colaboradora, el juez ha dictado sentencia y fallado a favor del padre ya que "la madre trabaja fuera de la provincia". Cabe recordar que la niña y sus padres viven en la provincia de Jaén, aunque María Jesús acude con asiduidad a Madrid para cumplir con sus compromisos en televisión.

"Es algo que me ha partido el alma", reconoció la ex miss España muy afectada al presentador Jesús Vázquez, y aseguró que va a recurrir la sentencia: "Hay que demostrar que todo lo que se ha dicho no es verdad y hay que mirar por el bienestar de ella siempre". El presentador y la colaboradora prefirieron no profundizar mucho en la noticia para que no le perjudique en el juicio, ya que se trata de un tema delicado y la decisión judicial no es definitiva.

Sin embargo, María Jesús no pudo evitar las lágrimas. "No voy a parar de luchar y el Tribunal Supremo está dando ahora muchas custodias compartidas. Yo estoy de acuerdo en la igualdad y en que todos tenemos derecho. Por eso también creo que todas las mujeres tienen derecho a desarrollarse como profesionales y como mujeres independientes, que no tengamos que estar pendientes de una pensión para vivir", dijo muy dolida.

La modelo aseguró que no quiere dinero y que lo que quiere es trabajar. "Como yo, hay muchísimas mujeres con hijos que tienen que salir a trabajar cada día. Quiero seguir trabajando en televisión, en el teatro y donde yo así lo decida. No quiero perder la convivencia diaria con mi hija por estar trabajando, no me parece justo", concluyó sin poder reprimir las lágrimas.

María Jesús se convirtió en madre por segunda vez en agosto de 2017. La pequeña se llama María Jesús, como su madre, y nació en el hospital Alto Guadalquivir de Andújar. La encargada de presentarnos a la niña fue la propia modelo, que compartió en Instagram una emotiva fotografía, ya borrada de las redes.