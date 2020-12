El deterioro de Isabel Pantoja sigue su curso: las advertencias de su médico

La cadencia de malas noticias ha sido constante durante el último mes para Isabel Pantoja. Y tal y como se sabía, su estado de ánimo e incluso físico se ha deteriorado durante estas semanas.

"Ha perdido peso y por prescripción médica le ha pedido que no vea lo que se dice de ella en televisión", han desvelado en El Programa de Ana Rosa, donde se ha confirmado el mal estado de forma y psicológico de la cantante tras los ataques de su hijo Kiko.

Isabel Pantoja ha guardado silencio todo este tiempo, pero se ha preparado para una más que posible guerra judicial con los Rivera a costa de los enseres de Paquirri. Según Pepe del Real, la tonadillera además satisfará el año que viene las deudas contraídas con otras personas a raíz del escándalo de Malaya con Julián Muñoz, en uno de los muchos frentes que se le han abierto en los últimos tiempos.

Pese a todo, Pantoja no es ajena a los rumores de un posible acercamiento de su hijo aunque sea con un intermediario. Según el colaborador de AR, ella "sigue con el run run de que llega Navidad y necesita tener un acercamiento con su hijo". Por lo que se da entender que Pantoja no pondría impedimento a que este posible encuentro se produjese. En todo caso, son malos días para Isabel Pantoja, y el asunto no parece tener visos de terminar pronto.