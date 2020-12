Kiko Matamoros cierra el capítulo más doloroso de su vida: "Me he quedado sin un duro"

Dos años y medio han pasado desde que en verano del año 2018 Kiko Matamoros y Makoke decidieron poner punto y final a su matrimonio después de veinte años de amor y una hija en común. Desde entonces, los reproches y los ataque públicos han sido una constante entre ambos en los distintos platós de televisión en los que colaboran.

Esta semana ha sido una de las más importantes para Kiko Matamoros, tal y como él mismo ha narrado en Sálvame tras poner fin al "último fleco" que le unía a su ya exmujer: "Estoy cansado de historias y guerras", aseguró. "Hace dos años que me separé y soy muy feliz. Estoy tranquilo y me va muy bien la vida", confesó, haciendo referencia a Marta López, la granadina de 23 años con la que mantiene una relación desde abril del año pasado.

Según él mismo ha declarado, durante este tiempo se ha deshecho de muchas pertenencias para poder cerrar este capítulo de su vida que se había convertido "en un infierno": "Lamento que lo que debería ser mío no lo sea", dijo sobre los muebles que Makoke se habría negado a devolverle hasta ahora. "Pero al final lo material tiene muy poco peso en la vida".

"Los muebles ya me van llegando, me está quedando una casa muy bonita. Pero no son solo los muebles, son 20 años de currar, de invertir en una casa y, al final, me he quedado sin un duro. La ropa también me la ha devuelto. Me faltan alguna cosa que me han desaparecido, se han perdido, no aparecen por ningún lado... Es muy gracioso todo. Pero me da exactamente igual", remató Kiko con tristeza. "Ya no me influye nada de lo que hagan o digan, ni ella ni su hijo (Javier Tudela)".