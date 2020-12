Un micrófono abierto delata a Anabel Pantoja frente a Sylvia Pantoja

Las controvertidas declaraciones de Sylvia Pantoja sobre su prima Isabel Pantoja y su tía doña Ana han enfadado a Anabel Pantoja. La colaboradora de Sálvame no entiende que la cantante haya hablado así de de su abuela teniendo en cuenta su delicada salud. Entre otras cosas, la prima de la tonadillera narró un episodio en el que doña Ana la habría humillado porque Kiko Rivera, entonces un bebé de meses, se le cayó de los brazos.

Este miércoles, ambas protagonizaron un duro enfrentamiento en el que Sylvia se mostraba dispuesta a "no faltarle al respeto" a Anabel por el cariño y el respeto que siento por su padre, Bernardo, con el que asegura que mantiene una buena relación. "Me dolió todo lo que dijiste porque has tocado a mi abuela. Eso que tú cuenta, me lo ha dicho a mi muchas veces. Ella cuando regaña habla así, pero tú la estás poniendo como si fuera no sé qué... No me parece algo tan grave", explicó Anabel.

La sobrina de la cantante tampoco entiende que un familiar que lleva más de treinta años distanciada de su familia entre ahora a hablar en plena guerra entre madre e su hijo. Sylvia, que intentó explicarse en varias ocasiones, era cortada continuamente por la colaboradora: "No paras, pareces un loro hija. ¡Déjame hablar!". Unas palabras que no agradaron a Anabel: "El loro lo serás tú. ¡Catatúa! A mi no me insultes. Tú lo que tienes es gatitos en el estómago", dijo, insinuando que Sylvia siempre ha tenido envidia del éxito de Isabel Pantoja.

Cansada de los invitados que atacan a su tía, Anabel se mostró muy molesta con el programa en el que colabora y los acusó de buscar testimonios "siempre malos": "No ponéis nunca un testimonio bueno. Hay 3000 personas que quieren dar su buena opinión sobre mi tía", dijo indignada.

Su compañero Kiko Hernández le recordó que esta polémica la ha comenzado su propia familia y Jorge Javier Vázquez prefirió tomárselo a broma: "¿Cuándo te refieres a testimonios buenos que te están llegando sobre tu tía, te refieres a esta vida?". "Esto es un cachondeo, estoy cansada de que se hable de ella. Yo no lo voy a hacer. En estos debates de que venga una corista, que venga una prima...yo no voy a participar. Ella lleva cuarenta años cantando", contestó la tertuliana.

El presentador continuó con sus mofas sobre la cantante hasta que en un momento en el que pensaba que no la escuchaban Anabel soltó: "Me voy a ir a tomar por culo ya", una frase que lejos de enfadar al presentador hizo que se "partiera de la risa" al no "dar crédito" a lo que estaba escuchando. "Me voy a ir allí, que voy a estar más a gusto. No puedo más", dijo Anabel antes de despedirse.