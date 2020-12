La doctora Carla Barber estuvo en Es la mañana de Federico para contar los detalles del dramático robo que sufrió en el mes de septiembre mediante el método denominado "mataleón". Los criminales responsables, una banda de magrebíes organizada, han sido detenidos después de una larga carrera criminal finiquitada, en parte, gracias al testimonio de Barber.

En declaraciones exclusivas a esRadio, Carla Barber declaró estar "bien, gracias Dios. La verdad que contenta, me enteré antes de que saliese la noticia, hace dos días, y hoy me he despertado con los mensajes. Feliz, pero queda todo el proceso judicial por delante".

A preguntas de Federico Jiménez Losantos, Carla reflexionó sobre quién pudo contratar a la banda organizada para que le robaran y agredieran. "No lo sé, la Policía me ha hecho esa pregunta". Todo pasa por el hecho de que, pese a que le practicaron la peligrosa técnica del mataleón para dejarla inconsciente, Carla pudo "ver más cosas de las que debería haber visto y es lo que pude contar". Según la doctora, es una técnica que, mal hecha —al cortar el riego sanguíneo al cerebro— puede matar o dejar lesiones permanentes a la personas.

Carla, sin embargo, pudo resistir e incluso salió corriendo detrás de los agresores. "Es raro porque, de pronto, me levanté, salí corriendo detrás y memoricé la matrícula y modelo de coche. Tengo, gracias a Dios, mucha memoria y di todos los detalles a la Policía. Uno se queda con miedo en el cuerpo, pero mi vida no ha cambiado aunque tomo ciertas precauciones, como un perro pensado para proteger".

Tal y como se relató en esRadio, la banda "sabía que ibas a llevar un maletín con dinero de tus ganancias en la clínica. Esos detalles han ayudado a desactivar la banda entera". Como se dijo en la crónica rosa para ilustrar lo peligroso que son estos criminales, uno de ellos secuestró un bebe de la familia y amenazó con tirarlo por el balcón cuando era detenido.

Barber explicó que la Policía "llevaba mucho tiempo detrás de ellos y no habían podido pillarles". O lo hacían, los metían un poco en la cárcel, pero no les identificaban y tenían que liberarlos, según relató. La causa es que "te atracan, te dejan tirado en el suelo, pero la gente no les ve y necesitan reconocimiento".