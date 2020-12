Monumental enfado de Belén Esteban por las críticas al rey Juan Carlos desde 'Sálvame'

Sálvame abordó el pasado jueves el pago 678.393,72 euros del Juan Carlos I a Hacienda para regular su situación fiscal. Belén Esteban es una firme defensora de la monarquía y de la figura del rey emérito, por lo que el debate no le gustó especialmente. "Al menos el Rey ha pagado algo, que yo conozco a muchos políticos que no han pagado nada", dijo la colaboradora, interrumpiendo a Paz Padilla, que dio paso a un vídeo.

En ese momento, un micro abierto captó las quejas de la colaboradora, muy molesta con que en Sálvame se hable tan a menudo de los problemas fiscales del Rey y se le dé espacio a voces críticas con el monarca. "Ya estamos otra vez con el Rey, ¡no te jode! Es que ya llega un momento con el Rey... Es que joder", se quejó muy indignada cuando Kiko Hernández la interrumpió para avisarle de que cuidara su lenguaje cuando el micro seguía encendido.

Desde la gran pelea con Jorge Javier Vázquez el pasado mes de junio por sus críticas a la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno, Belén ha evitado opinar sobre política o temas sensibles para evitar conflictos con sus compañeros. Sin embargo, Paz Padilla y David Valldeperas la animaron a expresarse sin miedo a pesar de que insistió en que no quería hablar del emérito. "¿El Rey está denunciado por alguien? Pregunto. A mí el Rey me gusta mucho (...) Entiendo que todo lo que está saliendo es feísimo y no tengo que defender al Rey, pero yo tengo mis ideas", defendió, e insistió en que, hasta que no haya una sentencia judicial, seguirá posicionándose a favor del Rey.