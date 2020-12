Marta López descubre lo que Efrén ha hecho a sus espaldas: "No me lo podía creer"

Una semana después de entrar como concursante de La casa fuerte y contar ante toda España que había roto con Marta López, sin ella saberlo, Efrén Reyero ha hablado sobre una posible reconciliación. La colaboradora de televisión ha vivido unos días muy complicados tras descubrir que el que creía su novio, entró en un reality sin consultárselo y afirmando que habían puesto fin a su relación: "Después del disgusto ha llegado el enfado", reconoció este jueves a Sonsóles Ónega en Ya es mediodía.

"Me reventó verlo, no estaba preparada (...) El otro día recibí la llamada de una íntima amiga mía y empezó a decirme una serie de cosas que yo no me creía. Me dijo que Efrén tenía grabaciones mías, conversaciones mías...", desveló con evidente decepción. "Eran pantallazos de conversaciones mía y de Efrén".

Según López, durante el tiempo que ha durado su relación, Efrén ha estado recopilando fotografías, mensajes y grabaciones con las que hacer platós de televisión tras la ruptura: "Cuando me lo contó, me quedé muerta. Decía que quería estar conmigo hasta que yo entrara en el reality". Es tal su malestar, que cuando Efrén salga del concurso no quiere volver a verlo: "No sé si quiero una explicación, no sé para qué lo querría si te soy sincera. Me cuesta muchísimo creer esto, porque lo que yo he vivido con él es otra cosa. He sentido amor".

Por su parte el extronista aprovechó la gala de este jueves presentada por Jorge Javier Vázquez para reconocer que podría existir una reconciliación si vuelven a verse: "Si la veo, igual caigo", aseguró. "No la he vuelto a ver desde que lo dejamos. Que la quiero, lo tengo claro. No la olvido. En la casa hablo de ella a todas horas", admitió. "Yo creo que el último mensaje que tengo de ella es del 30 de noviembre y por ese mensaje sí diría que quiere volver. Pero a día de hoy no sé cómo está (...) Yo no he cerrado la puerta a nada pero en su día hubo cosas de ella que no me gustaron, ella las sabe y el confinamiento lo empeoró. Yo quería subir a hablar con ella, y me dijo que mejor no".

Un claro mensaje que para el presentador deja en evidencia la verdadera personalidad de Efrén: "Qué listo es... vaya juego sucio", dijo a los colaboradores que le acompañaban en plató.