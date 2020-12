Aparece una hermana desconocida de doña Ana: "Isabel Pantoja no me permite verla"

Cuando parecía que las aguas se habían calmado en la vida de Isabel Pantoja, después de unas semanas muy complicadas en las que ha tenido que ver como su hijo Kiko Rivera ofrecía una entrevista en televisión para anunciar que tomará medidas judiciales contra ella por cómo ha manejado durante años lo que Paquirri le dejo en herencia, esta semana un nuevo miembro del clan ha hecho su aparición en televisión.

Se trata de Magdalena Clavero, la hermana de padre de doña Ana, madre de la tonadillera. La mujer aparecía en Sálvame para reclamar a la artista que no le permita ver a su única hermana, a quien no ha podido visitar desde hace más de ocho años. "Mi sobrina Maribel, Isabel Pantoja, no me deja ver a mi hermana. Y esa es la pena que yo tengo", dijo en el programa de Telecinco visiblemente afectada. "¿Qué no me ha tratado bien como hermana? Pues no. A mis hermanos y a mí nos han ignorado. No nos han tratado bien", dijo sobre el cambio en la actitud de doña Ana e Isabel desde que se casase con Paquirri.

"Hará siete u ocho años que no la veo. Cuando ella vivía en Sevilla, enfrente de la feria, nos veíamos muchas veces. Yo la llevaba a ver el Cristo del Gran Poder, pero desde que se la llevaron a Cantora no me han dejado verla", contó con lágrimas en los ojos. "Mi hermana es la única y yo siempre he querido verla, quería ir y no me han dejado. Sé que se va a morir y no voy a poder despedirme de ella", explicó.

Desde hace años, doña Ana se encuentra recluida en Cantora junto a sus hijos Isabel y Agustín. De hecho, debido a su delicado estado de salud y a la pandemia de coronavirus, en encierro es aún más estricto. "La tienen retenida", aseguró Magdalena. Este es el motivo que le ha llevado a hacer pública la situación y pedir a la familia que le permita volver a ver a su hermana, que tienen diferentes apellidos porque Magdalena llevaría el apellido de su madre, que sería de otra relación que el padre de Doña Ana tuvo en su momento.