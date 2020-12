Asraf confiesa la enfermedad que padece: "Me dieron un año de vida"

Antes de convertirse en concursante de La casa fuerte, Isa pantoja y Asraf Beno visitaron el plató de Volverte a ver para hacer un repaso sobre su historia de amor. Un programa que por fin vio la luz este viernes en el que el ceutí quiso sorprender a su novia para agradecerle lo feliz que le ha hecho desde que comenzó su relación y para explicarle el motivo por el que ha estado tan deprimido durante los últimos meses.

Tal y como confesó, durante un reconocimiento médico para participar en la última edición de Supervivientes, los médicos le desaconsejaron concursar debido a "una anomalía grave que sufre en los pulmones". Hasta ahora, Asraf no había compartido ni con su pareja ni con su familia sus problemas de salud, que aunque al principio "parecía ser muy grave", terminó saliendo bien gracias al trabajo de los médicos.

Chabelita se emocionó al escuchar las palabras de su novio y se sorprendió por haber guardado "tremendo secreto" durante tanto meses: "Yo le notaba muy raro. Notaba que estaba preocupado, que hacía muchas llamadas por teléfono pero él siempre ha sido un chico muy reservado (...) Creo que no me lo contó porque no me quería preocupar, pero quiero que me lo cuente todo y tenga confianza para apoyarse en mi".

Asraf confesó entre lágrimas a su prometida que ha sufrido mucho durante estos meses por no poder contarle a nadie lo que estaba sucediendo y que prefirió vivirlo en silencio. "Me dijeron que me quedaban unos meses de vida. Un año". Y recordó con especial dolor el momento en el que falleció la madre de su cuñada, Irene Rosales. "La madre de Irene murió de cáncer e imagino que él empatizó mucho también por el miedo que tenía", recordó Isa, sobre los días posteriores al fallecimiento en los que vio sufrir especialmente a su chico. "Hasta el niño (su hijo) se daba cuenta de que Asraf no estaba bien y que algo le ocurría, Albertito se da cuenta de todo", aseguró la invitada.

Para poner la guinda a su paso por el programa presentado por Carlos Sobera, Asraf se arrodilló una vez más frente a Isa para pedirle matrimonio de nuevo, esta vez delante del público del programa y de toda España. Asraf dijo a su novia que es tremendamente feliz a su lado y también junto a Albertito, el hijo de ella, y que espera poder pasar el resto de su vida con ellos.