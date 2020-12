Alfonso Díez, más animado por la recuperación de su hermano

Alfonso Díez ha pasado unas semanas muy preocupado por la salud de su hermano Pedro, después de que este haya sufrido el contagio del Covid- 19, lo que le llevó a estar ingresado en un centro hospitalario en Madrid, y a permanecer un tiempo en la UCI.

Afortunadamente, los malos momentos han pasado porque hace unos días le han podido trasladar a una habitación. Durante la conversación telefónica que mantuvimos, por la amistad que nos une desde hace muchos años, me comentó lo mal que lo ha pasado él como toda su familia. “Hemos estado muy preocupados por Pedro, pero ya ha pasado lo peor. Ahora se encuentra mucho mas animado, está respondiendo muy bien y, si no hay ningún contratiempo, en unos días le darán el alta médica y podrá regresar a casa”. Así me lo contó.

Alfonso siempre ha estado muy unido a su hermano Pedro y los dos compartieron un negocio de antigüedades. Allí acudía Cayetana de Alba con asiduidad al haber entre ellos una gran amistad que posteriormente desembocó en la boda con Alfonso.

El Duque viudo de Alba es una persona a la que le gusta hacer una vida discreta y muy tranquila, nunca le ha gustado la noche; sus aficiones son el cine y también disfruta de cenas con sus amigos mas íntimos.

Ha pasado en los últimos tiempos por situaciones tristes al haber perdido en un corto periodo de tiempo a tres hermanos. Todo indica, que esa mala racha ya ha pasado y por fortuna lo de su hermano se quedará en un gran susto.