A Blanca Suárez, a pesar de todo lo que está ocurriendo a raíz de la aparición del Covid, sus asuntos no le están yendo mal tanto a nivel profesional como en el personal. La actriz, ha presentado los regalos de la marca Samsung de cara la Navidad de la que es imagen desde hace unos años, ha asegurado que es "una mujer tecnológica, y gracias a todo esto hemos podido mantener una comunicación en todo momento con todo lo que estamos viviendo”.

A Blanca Suárez no le gusta hablar de su vida privada, y al preguntarle a lo largo de charla que mantuvimos, no quiso entrar en detalles sobre su situación amorosa. “Estoy bien y contenta”, contó de manera escueta. "Por lo demás estoy bien, pesar de todo lo que estamos viviendo. He conocido, como todos, casos cercanos que han sufrido el coronavirus, pero no en mi familia, por suerte".

Blanca Suárez y el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

"Los meses del confinamiento, lógicamente los pasé en mi casa, disfrutando de un descanso que de verdad lo necesitaba. He podido gozar de mi casa, mi mascota, mi cocina. Lo pasé en Madrid, estábamos haciendo una prueba de vestuario y fue cuando, de repente, se decretó el estado de alarma. A principio de marzo tenía que estar rodando, pero no pudo ser, lógicamente. Ahora estamos retomando el rodaje, y acabamos dentro de unos días, es una serie que se llama Jaguar, y es para Netflix.

Respecto a la Navidad, comentó que no tiene planes. “Somos pocos de familia, y es una situación rara, con miedos al contagio. Lo que le pido al 2021 es que se pase ya esto de una vez, y mucha salud. En enero comienzo a rodar una película, pero todavía es temprano para dar detalles. Reconozco que soy una privilegiada, con todo lo que está sucediendo”.