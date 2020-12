Desde hace unas semanas Paloma Cuevas ha roto su silencio, al menos en redes sociales, y ha vuelto a publicar. Bien es cierto que nunca sobre su divorcio de Enrique Ponce a colación del romance del torero con la joven Ana Soria, el culebrón que ha acaparado titulares todo el verano y lo sigue haciendo.

Ahora, Paloma Cuevas ha recordado a su hermano en su post más emotivo. Victoriano Cuevas falleció el 22 de septiembre de 2014, hace ahora seis años, a causa de un infarto. La familia al completo de Paloma perdió a Nano y quedó completamente afectada para los meses venideros.

"Mi hermano. Nuestro ángel. Un ser lleno de luz que sigue iluminando nuestras vidas. Una suerte haber crecido contigo, corazón... Y poder seguir sintiéndote vivir dentro de mí. Cuando disfruto de los 'regalos' de la vida sé que lo hacemos juntos, porque tú vives dentro de todos nosotros, tu familia. Ser tu hermana fue una bendición para mí, porque tu bondad, lealtad, simpatía, sentido del humor y amor incondicional no tenían parangón", escribe una emocionada Paloma Cuevas en un día tan tristemente señalado.

"Cuando miro al cielo con tus hijos de noche, siempre reconocemos la estrella donde habitas y con tu luz sigues alumbrando el camino de todo, recordándonos que el poder para disfrutar de la vida está dentro de nosotros y que el mejor homenaje que podemos darte es gozarla como solo tú sabías hacerlo", continúa.

Victoriano Cuevas | Instagram

"Por ti hermano, por todas las lecciones que me has enseñado aún después de tu partida. Aunque lo hago cada día en mis sueños, añoro el poder oír tu risa, escuchar tus bromas y reírte hasta de tu sombra. Gracias por tu magia, ahora más presente que nunca en mi vida", asegura Paloma, que recientemente ha tenido que negar ciertos rumores que apuntan a un acercamiento a Enrique Ponce, que todavía no ha firmado los papeles, asegurando que su intención de divorciarse sigue vigente.