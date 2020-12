El final de la relación de Efrén Reyero y Marta López está pasando factura a la colaboradora. El domingo se enfrentaron cara a cara en La casa fuerte con las heridas sin cerrar, y el resultado fue dramático para ella. Marta López salió llorando del plató de Telecinco.

Marta López confiesa que le duele la ruptura y que, incluso, volvería con él, pero quizá lo peor de todo sean las grabaciones que él le hizo y que ella asegura que ha escuchado. "Me has grabado y le has dicho a una persona de confianza que me tenias pillada para venderme luego en la tele. Me han mandado capturas tuyas y mías de conversaciones", dijo tras haber desvelado este hecho en Ya es mediodía.

Viéndose las caras por fin con él, Efrén negó en redondo su existencia. Pero Marta dijo tener pruebas. Muy alterada, tuvo que escuchar que su ex negase la existencia de esas grabaciones, lo que la desequilibró aún más.

"No pasa nada porque no me dijeras nada, lo pasé fatal, pero es tu vida y puedes hacer con ella lo que quieras. Pero sabiendo que trabajo en la tele entiendo que me dijeras algo", dijo ella.

Marta López confiesa que la ruptura la pilló desprevenida. "Cuando te has ido han dicho de todo y a mí me han hecho daño con la información que tú has dado. Yo entendí que, aunque tú y yo hubiéramos hablado, y que me habías dicho que querías dejar lo nuestro, pensé que era un enfado y sin más".