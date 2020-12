Dura confesión de Mila Ximénez: "Prefiero una vida más corta pero más vida"

Mila Ximénez acudió este lunes al plato de Socialité, que emitió un nuevo especial nocturno capitaneado por María Patiño, para hablar sobre cómo ha cambiado su vida desde que le detectaron el cáncer y los planes que tiene para estas Navidades al estar separada de su hija Alba y sus nietos que viven en Ámsterdam.

La periodista contó cómo afronta su proceso de curación del cáncer que se le detectó el verano pasado y que según su testimonio le ha puesto "la vida patas arriba": "Tengo que reunirme conmigo misma un día y entender que somos dos: mi enfermedad y yo", confesó a una emocionada Patiño. "He pasado un tiempo donde he petado. Donde la cabeza me ha dicho si todo esto merece la pena. Hace un tiempo me preguntaron si he aceptado mi enfermedad y dije que el tratamiento sí, pero la enfermedad no. Ahora acepto la enfermedad pero el tratamiento no".

La presentadora intentó animar a su amiga, que ahondó en su relato: "Ahora solo hablo del tratamiento, de la enfermedad... Ya no sé de qué más hablaba antes. Ahora todo va de la enfermedad pero tengo que remontar y hacer una vida normal, que ahora no la estoy haciendo. Tengo muchos miedos a salir sola de casa, a hacer la compra sin que nadie me acompañe, tengo que cambiar eso".

La entrevistada aseguro que lo que está viviendo es "una gran putada" a la que espera "ganar la batalla": "Ya tenía edad de descansar y disfrutar y que en este momento tenga este parón me ha parecido una jugarreta del destino muy cabrona. Estoy muy cabreada con esto. Lo único que espero es ganarle la batalla sacándole fuerzas de donde no las tengo", dijo. "Me da muchas vueltas la cabeza. Prefiero calidad de vida, esto que voy a decir es una barbaridad, pero prefiero una vida más corta pero más vida. Con más calidad de vida".

Tal y como había avanzado el programa, "alguien del clan Pantoja" sorprendió a Mila Ximénez con un mensaje de ánimo y esperanza. Se trataba de Kiko Rivera, que se ha convertido en un gran amigo de la colaboradora a raíz de hacer públicos los problemas que tiene con su madre Isabel Pantoja.

"Hola Mila, soy Kiko. Quiero mandarte un abrazo muy muy fuerte en este año tan duro para todos. Decirte que en este año he podido conocerte un poco mejor, cosa que me ha alegrado bastante el poder decir que ahora nos respetamos y nos queremos. Ojalá dure muchísimo tiempo. Te quiero mucho. A ver si prontito podemos tomarnos algo", explicó el hijo de la tonadillera. Un mensaje que Mila agradeció muy emocionada: "Mi niño, muchas gracias".