Fayna reaparece tras conocerse la sentencia a Carlos 'el Yoyas': "Son muchos años callada"

Hace unos días Carlos Navarro Merino, conocido popularmente como el Yoyas a raíz de su paso por la casa de Gran Hermano, fue condenado a seis años de prisión por el juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria por violencia contra su mujer y sus tres hijos. Al exconcursante del reality de Telecinco se le han imputado hasta siete delitos de maltrato, lesiones, amenazas y vejaciones contra Fayna Bethencourt, sus dos hijos menores de edad y hacia la actual pareja de Fayna.

El programa Sálvame se puso en contacto con la ex gran hermana para conocer su opinión sobre la sentencia y saber cómo se encuentra después de conocer la noticia. "Bueno, la verdad es que no estoy muy bien", comenzó diciendo con la voz entrecortada. "Han sucedido una serie de cosas y yo he creído conveniente recurrir a la Justicia. No le habrían impuesto una serie de medidas si las pruebas no existiesen".

Fayna se siente aliviada después de que la Justicia le haya "dado la razón": "La sentencia no es una alegría completa. Por desgracia, es el resultado de mucha pena y mucho sufrimiento", continuó Fayna muy emocionada. Asegura sentirse "muy afortunada" pero le invaden "sentimientos encontrados" ya que son muchos años "de aguantar lo inaguantable": "Nunca quise hacer esto público, pero estoy feliz por mis hijos y por mi familia. Esto no solo lo sufre la persona que lo padece, sino toda la gente que tienes alrededor. Es un dolor y yo siempre lo tendré", reconoció al programa de las tarde de Telecinco.

A pesar del daño que Carlos le ha podido hacer a lo largo de estos años, no se arrepiente de haberlo conocido en la casa de Guadalix de la Sierra ya que él le ha dado lo mejor que tiene en su vida: sus hijos. "Me da pena cuando pienso en esa Fayna que cumplió los 23 años dentro de la casa y que tenía todas las ilusiones, la vida por delante y cayó en la trampa. Pero jamás podré arrepentirme de haber conocido a Carlos porque están mis hijos. Ellos son lo único bueno que ha hecho Carlos en su vida".