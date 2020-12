Rafael Amargo, sobre Blanca Romero: "No me contesta los mensajes"

Se cumplen dos semanas de la sorprendente detención de Rafael Amargo, acusado de delitos de tráfico de estupefacientes y pertenencia a grupo criminal. Después de tres días en el calabozo, y de prestar declaración ante el juez, el bailarín era puesto en libertad para estrenar, tan solo 48 horas después, su nueva obra, Yerma.

Amargo ha concedido una entrevista a Espejo público y, sin pelos en la lengua, ha confesado cómo se encuentra y ha reiterado su inocencia, acusando de corrupción a la policía. Además, después de negar en varias ocasiones que Blanca Romero hubiese abandonado la obra tras su detención, ahora no le queda más remedio que admitir que, la falta de noticias de la actriz, parece indicar que no actuará finalmente en "Yerma".

Descontento de la labor policial, dice que le faltan "un anillo y varias cosas a raíz del registro. Yo no me voy a robar a mí mismo", culpando a la policía antes de admitir que quizás no ha encontrado las cosas porque la casa todavía esta desordenada con "la marabunta". "Hay cosas que se han roto, que han desaparecido... tengo miedo. Estoy ahora en casa y creo que van a entrar y me van a meter algo. Porque era una operación que tenía que haber salido bien... y en mi casa no había nada", afirma.

Sobre la comentada ausencia de Blanca Romero -se ha publicado que ha abandonado la obra tras la detención de su protagonista- Rafael Amargo, que en días atrás sostuvo que la asturiana estaría en el show, ahora admite que quizás es cierto que les ha dejado "tirados".

"No sé qué hay de cierto. Me he enterado por un periodista que me lo ha dicho aquí en la puerta. Puede ser una mentira porque le hemos dejado mensajes y no ha contestado. Pero es una señora para decírmelo a mí y no a un periodista. Si fuera cierto me habría llamado y a mí no me ha dicho nada. Está callada...", afirma. Eso sí, tajante, asegura que la "obra va sola. Está funcionando" así que la ausencia de la actriz no es tan importante como todos creemos.

Para despedirse, el siempre polémico Amargo ha mandado un mensaje a la policía: "Id a buscar a los grandes. No perdáis el tiempo con nosotros".