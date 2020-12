Varapalo en TVE a Verónica Romero por su negacionismo del coronavirus

La cantante Verónica Romero, exconcursante de Operación Triunfo, ha sorprendido en La hora de La 1 con unas declaraciones sobre el coronavirus muy similares a las realizadas hace un tiempo por el también cantante Miguel Bosé.

La presentadora Cristina Fernández preguntó a Verónica Romero, que promocionaba su libro El valioso secreto que esconde tu sonrisa, por su opinión sobre el virus a raíz del apoyo de la cantante en redes sociales a la actitud negacionista del virus de Bosé. La triunfita calificó la palabra "negacionista" de "etiqueta", y que lo que de verdad quiere es "saber", señalando la existencia de "otra verdad".

Sintiéndose un tanto acorralada por colaboradoras como Carmen Lomana y Nieves Herrero, Verónica Romero aseguró que "esto es muy complicado de hablar. Obviamente no me voy a poner ahora a crear polémica, porque he venido a hablar de mi libro".

"Es que yo no digo nada, no doy información de nada. Porque para eso están los profesionales que se merecen respeto y que a lo mejor no han tenido la oportunidad de salir en los medios de comunicación", dijo después la cantante, sin aclarar ciertos tuits del pasado reciente.

Gracias Miguel. Los que sabemos que esto es una PLandemia! Tenemos que unirnos. Si no, harán con nosotros una sociedad adoctrinada y sumisa Bajo las órdenes d unos psicopatas. Yo no tengo miedo de seguir con mi verdad. — Veronica Romero-Vero (@veroboxmusic) July 10, 2020

Cristina Fernández criticó entonces la negativa a dar explicaciones de Verónica Romero. "Tú estás aquí ahora y puedes decir algo. Lo que no se puede es decir que se está dando un discurso que no es el real, que estamos gobernados por psicópatas, y cuando se te da la oportunidad de que nos digas cuál es la otra verdad, nos digas que no se puede explicar".

Romero trató de dirigir el debate a otras cuestiones. "Lo único que sé es que a veces necesitamos recuperar nuestro poder, nuestra confianza. Yo solo pedía más información porque hay cosas que a mí y a otras personas no nos cuadran", aseguró.