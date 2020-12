José Antonio Canales Rivera ha descubierto que uno de sus compañeros en Sálvame le ha traicionado. Este martes el programa de Telecinco reveló que durante los últimos días había recibido una información muy comprometida sobre la vida privada del torero que podría poner en peligro su puesto de trabajo y la relación con su pareja.

El diestro descubrió que Antonio David Flores, el único compañero con el que ha tenido "trato cercano" fuera del plató de televisión, habría intentado vender una información sobre él que le relacionaría con otra mujer que no es su pareja. Al parecer, Antonio David habría intentado obtener beneficio económico llevando al programa a una mujer que asegura que ha mantenido relaciones sexuales con Canales en las ultimas dos semanas.

El diestro se sintió muy decepcionado con su amigo y negó tajantemente la información: "Hace unos días vi que se iba solo al hotel y me dio pena, así que le invité a cenar con mi pareja y un amigo", dijo Canales sobre la relación de amistad que le unía hasta ahora con Antonio David. "Me da mucha pena que haya gente mala. Yo soy valiente pero no soy malo. Soy un superviviente y he tenido que hacer mil cosas para lograr mis objetivos pero jamás pasando por encima de nadie ni haciendo daño a nadie", reconoció. "Aquí está la patada que esperaba desde que entré en el programa, lo que me fastidia es que venga de este hombre. ¿Qué gana él con hacerme este daño, joder?".

Para demostrar que información aportada por su compañero es "completamente falsa", Canales se sometió a la prueba de Kopérnica, que determinó que decía la verdad y que no ha mantenido relaciones sexuales con ninguna mujer que no sea su pareja: "No he tenido nada con ninguna mujer desde que estoy con mi novia que no haya sido ella. Claro, ahora es la palabra de David contra la máquina y contra mí".