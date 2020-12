Esther Doña niega que tenga nueva ilusión amorosa

Ha sido uno de los años más difíciles para Esther Doña, quien tenía que afrontar la muerte de su marido, Carlos Falcó, al principio del 2020 a causa del coronavirus. Una pérdida que todavía está muy presente en su vida y que intenta superar en cada paso que da. Además de perder a su marido, hace apenas un mes también fallecía su padre, algo que ha terminado de hundir la vida de nuestra protagonista.

Esther Doña ha salido en una de las portadas de las revistas de tirada nacional, fotografiada con un hombre, asegurando que había encontrado una nueva ilusión, algo que no ha dudado en negarnos de forma rotunda: "Es un vecino, tenemos buena relación, pero no hay nada más".

La que fuera mujer del Marqués de Griñón asegura que no hay nada sentimental entre su amigo y ella: "Pero de verdad que no hay nada con Alberto, cero, es un simple amigo". Aún así, Esther Doña no se cierra al amor para el 2021: "Pues estaría bien, la verdad, una ilusión".

En cuanto a sí es verdad que Carlos Falcó estaba dispuesto a buscarle otro hombre cuando él faltara, nos ha confesado que: "Carlos era así de generoso, es que era maravilloso, me decía 'ahora no que estoy yo, pero el día que no esté buscaré a alguna persona para que sea tan feliz como lo he sido yo'".

Esther se ha entristecido al pensar cómo serán estas Navidades sin la presencia de su difunto marido y sin la de su padre: "Estas Navidades son muy duras porque todos los años nos reuníamos Carlos y yo con mi familia, lo pasábamos de lujo y este no podremos estar con Carlos. Al final ni con Carlos ni con mi padre, muy duro".