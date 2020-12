Desde hace unos días, mucho se está especulando si la marquesa viuda de Griñón, Esther Doña, ya tiene su corazón ocupado a raíz de la publicación de unas fotos en compañía de un señor saliendo de un bar de copas.

Motivo por el cual me puse en comunicación con la propia Esther, que me contó lo sucedido. “Es un amigo al que conozco desde hace tiempo, y no hay absolutamente nada entre nosotros. Íbamos con más gente, entre otros una prima de Carlos, con la que me llevo muy bien, y salimos a tomar algo a las afueras de Madrid, nada que ver con el local de Canales Rivera".

"Al día de hoy no tengo a nadie en mi vida, no sé lo que pueda pasar en un futuro", contó Esther Doña. De momento, lo que puedo decirte es que ha sido un año muy duro. Primero, falleció Carlos, y después mi padre. Van a ser unas navidades difíciles, y las pasaré con mi madre, como en años anteriores, en Málaga, donde a mi marido le gustaba mucho que fuéramos al llevarse muy bien con mi familia”. Así me lo contó.

Con el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

“Después de esas fotografías me han llamado sin parar, pero no he querido dar más explicaciones porque tampoco hay nada que decir. Estoy tranquila en mi casa, con mi gente, y haciendo una vida normal. Mi contrato con Televisión Española continúa a pesar de no estar haciendo de momento nada”.

De los hijos del que fuera su marido, que desgraciadamente falleció a causa de Covid, el Marqués de Griñón, lo único que comentó que, por su parte, no hay ningún problema con ninguno de ellos, y que cuando tenga que verlos por la razón que sea, estará encantada. De esa manera se despidió.