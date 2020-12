Gloria Camila, sobre la ultima acusación de Michu: "Es una mentirosa y una sinvergüenza"

La guerra de Michu contra José Ortega Cano y Gloria Camila se ha reavivado tras la exclusiva que ha ofrecido en la revista Diez Minutos de esta semana. En las páginas de la publicación, la madre de la hija de José Fernando acusa a su cuñada de no ayudarle con la niña cuando le ha pedido "auxilio" debido a los problemas económicos que esta sufriendo: "Le pedí 200 euros a Gloria Camila para comer y no me ayudó. Mi hija no ha recibido ni una felicitación suya". Más amables son sus palabras hacia José Ortega Cano, quien asegura que la ayuda a espaldas de Ana María Aldón y su hija: "José es un gran padre, adora a sus hijos y conmigo se porta de maravilla. A mí me ayuda en todo, incluso a escondidas de Ana María y de su hija Gloria".

Unas palabras llenas de odio que no han sentado bien en el seno de la familia. Especialmente a Gloria Camila que ha cargado duramente contra su cuñada cuando se ha enterado del contenido de la entrevista. "¿Pero cómo puede mentir tanto?", se pregunta ante las revelaciones que la han hecho los periodistas en plena calle. "¿Me estáis diciendo en serio que ha dicho todo esto? ¿De verdad me lo estáis diciendo?", preguntaba a los reporteros.

"Cuando ha venido a Madrid se ha quedado en mi casa. Le hemos comprado ropa a la niña porque venía sin maleta y sin ropa", aclara Gloria. "Le hemos dado paseos y la hemos llevado a comer y ella mientras se ha ido de fiesta por Madrid", dice sobre las acusaciones de Michu relacionadas con su única sobrina.

"Habló con mi padre para la entrevista y le dijimos que bueno, que lo mejor era esperar y no hacerla porque ahora no se puede hablar de José Fernando, porque no está en una situación normal. Que lo mejor era no hacer y dijo que no la iba a hacer". Según Gloria, a Michu nunca le ha faltado dinero cuando lo ha necesitado: "Hay que ser mentirosa y sinvergüenza. Le hemos comprado una moto, le hemos dado dinero para compra. Ahora quiere una polaroid, pues también se la hemos comprado. Pero bueno, por dinero baila el perro. Así uno tras otro".