José Antonio Canales Rivera ha pasado unos días muy complicados desde que salió a la luz la información sobre una supuesta infidelidad con la presentadora y actriz Cynthia Martínez. El encargado de filtrar la información fue Antonio David Flores, lo que supuesto una gran decepción para el torero que además de sentirse traicionado por el que consideraba su amigo, ha visto como la relación con su novia Isabel se ha tambaleado.

Tal y como anunciaron este viernes en Sálvame, Cynthia Martínez será una de las invitadas a Sábado Deluxe, donde acudirá dispuesta a demostrar que ha tenido un affaire con el diestro y que tiene pruebas que así lo prueban. Pero antes de que esto ocurra, Canales ha decidido dar un paso al frente y dar su versión de los hechos.

Aunque en un primer momento negó conocer a Cynthia, el primo de Fran Rivera ha confesado que entre él y Cynthia Martínez sí que hubo "un tonteo" que comenzó hace diez años, cuando él estaba casado con su entonces mujer. Hace un tiempo volvieron a retomar en contacto a través de las redes sociales y en un momento en el que las cosas no iban bien con su novia quedó con ella: "Nos vamos a cenar, nos tomamos un vino, graba un vídeo en el que se nos ve graciosos y me voy al hotel", aseguró Canales.

Ante la amenaza de Cynthia de hacer públicos los audios que se han intercambiado, el torero añadió que "han roneado por audios" y le ha dicho lo "guapa que es". Reconoció que ha sido un gran error por su parte, porque a su pareja no le cuenta nada para no empeorar su situación: "No se lo digo a mi pareja que estoy con una chica que está que te mueres porque va a poner las cosas peor. Peco al no contárselo a mi chica". Lo que sí quiso dejar claro es que no ha mantenido relaciones íntimas con ella. Aún así, afectado, aseguró que "todo lo que me venga me da igual porque el daño está hecho".