Himar González desvela la preocupante dolencia que la llevó al hospital

Hace dos semanas la presentadora de El tiempo de Antena 3, Himar Gonzalez, preocupó a sus seguidores al publicar en Instagram una fotografía en la que aparecía ingresada en el hospital. La comunicadora aclaró que su ingreso hospitalario no se debía al coronavirus, pero no desveló el motivo que le había llevado hasta allí. Himar desveló que todo se debía a causa de una patología que se había complicado un poco, pero tranquilizaba diciendo que la habían pillado a tiempo.

Unos días después, compartió sus avances desde el hospital: "Por primera vez, en casi una semana, he podido levantarme de la cama. He podido calzarme mis zapas y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía", escribió en su perfil de Instagram. "Todo va saliendo bien", expresó.

El pasado 10 de diciembre anunciaba feliz que había recibido el alta hospitalaria: "A casa, todo ha ido bien. Muy bien. Seguiré con mi recuperación y pronto, muy pronto, volveré", contó. Este viernes, en una entrevista que ha ofrecido a la revista Hola, Himar ha desvelado al fin la dolencia que la llevó a estar hospitalizada: "Una bacteria fue causándome una infección interna muy grave, y la infección pasó a la sangre".

Afortunadamente, pudieron pillar a tiempo la infección y todo ha quedado en un susto: "Uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí…", aseguró, haciendo referencia a la gravedad de la dolencia por la que tuvo que ser ingresada en el hospital. "Comencé a encontrarme mal el domingo en el trabajo. Y el lunes ya amanecía con 40 de fiebre. Llamé a Antena 3 siguiendo el protocolo de empresa anti Covid. Sobre la marcha, y con todas las medidas de seguridad aplicadas, me hicieron el test y salió negativo".

Ahora se encuentra centrada en su recuperación que según ha contado, "va muy bien": "Aún sigo con tratamiento en casa, pero el cuerpo es sabio y va recuperándose día a día". Además agradece las muestras de cariño que ha recibido durante estas semanas a través de las redes sociales y la preocupación que han mostrado sus seguidores.