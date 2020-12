Mar Torres: "No descarto volver con Froilán en un futuro"

Mar Torres saltó a la fama de forma repentina cuando se supo que mantenía una relación con Froilán, el hijo mayor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. La murciana asistió a la inauguración de una tienda de moda para mujer, Válelo en el madrileño barrio de Salamanca, de la que es madrina.

La moda según contó, le apasiona desde pequeña cuando su madre le vestía de Dior. "Me gusta más el estilismo que diseñar. Mi afición por la moda ha nacido conmigo, mi padre tenia una tienda en Murcia de firmas de lujo, como Valentino, Chanel y demás, y la embajadora era Carmen Martínez-Bordiú. Mi madre siempre ha sido muy elegante y yo lo he heredado de ella".

Respecto a cómo va a pasar la Navidad, todavía no lo tenia muy decidido. "Todo depende de las medidas que adopte el Gobierno. Me da miedo por mis abuelos, y seguramente me quede en Madrid", comentó.

Por medio de las redes sociales se ha podido ver que Mar Torres es una gran defensora de Victoria Federica, hermana del que fuera su novio, por el tema del uso de las tarjetas. "Victoria es como una hermana para mí, y no soporto que la critiquen ni a ella ni a nadie. No es normal que una niña de 20 años tenga que sufrir ese tipo de cosas. Nos llevamos muy bien, vamos a la misma universidad, y compartimos pupitre", así de claro lo expuso.

Al preguntarle por Froilán y cómo era su relación actual, dijo que era impecable: "Nos llevamos muy bien, pero relax. No descarto nada en un futuro, nunca digo de este agua no beberé. Yo a Felipe le quiero mucho porque sé como es y tiene un corazón enorme. En este momento mi corazón está libre y lo que quiero es terminar mi carrera de Comunicación y Marketing, y quedarme en Madrid y luchar por las firmas españolas, soy una gran emprendedora".